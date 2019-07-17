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«Багато хто себе запустив», – волинянин Шевчук розкритикував збірну України

«Багато хто себе запустив», – волинянин Шевчук розкритикував збірну України
Уродженець Луцька В'ячеслав Шевчук розкритикував національну збірну України з футболу після розгромної поразки від Іспанії.

Про це повідомляє Футбол24.

На думку колишнього оборонця "Шахтаря" та збірної України, молоді гравці повинні дивитися на Рамоса, адже він показує, як необхідно ставитися до свого тіла, тренується на відпочинку, перебуває в тонусі.

"На нашу збірну дуже сильно вплинув карантин. Я не впізнаю нашу збірну після карантину. Загубилися всі, багато хто просто себе запустив. Дуже важливо, щоб кожен гравець залишався всередині професіоналом, займався і готував себе до тренувального процесу. Я не вірю, що наші гравці за потенціалом набагато гірші за іспанців", – сказав Шевчук в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го з Німеччиною, а 13-го знову проти Іспанії.

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Теги: футбол, Волинь, Шевчук, збірна
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