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Двоє неповнолітніх хлопців викрали гроші з будинку волинянки

Двоє неповнолітніх хлопців викрали гроші з будинку волинянки
У Ковелі хлопці викрали гроші із будинку місцевої жительки.

Так, ввечері 8 вересня до поліції із заявою звернулася 38-річна ковельчанка. Жінка повідомила, що напередодні, за час її відсутності, з будинку викрали понад 12 тисяч гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили зловмисників, ними виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпатської області, 12 та 11 років. Майже всі викрадені гроші вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.



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Теги: поліція, крадіжка, Ковель
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