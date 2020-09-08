У волинському місті до кінця року планують відкрити 2 амбулаторії





Про це



Нагадаємо, ремонтні роботи на обох об’єктах здійснюються в рамках проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та фінансуються Світовим банком.



Директор КП «Нововолинський центр ПМСД» Ольга Попіка розповіла, що роботи на провулку Поштовому вже практично завершені, лишилися невеликі доопрацювання та встановлення меблів. Об’єкт буде введений в експлуатацію у запланований термін – до кінця поточного місяця.



У Благодатному процес ремонту затягнувся у зв’язку із корективами в проектній документації. Для семи амбулаторій Волинської області, у тому числі й у Благодатному, Світовий банк продовжив терміни фінансування до 1 грудня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 вересня представники місцевої влади та представники консультативної робочої групи із питань реалізації проєкту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» оглянули приміщення амбулаторій загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги у Нововолинську на провулку Поштовому, а також у селищі Благодатному.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Нагадаємо, ремонтні роботи на обох об’єктах здійснюються в рамках проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та фінансуються Світовим банком.Директор КП «Нововолинський центр ПМСД» Ольга Попіка розповіла, що роботи на провулку Поштовому вже практично завершені, лишилися невеликі доопрацювання та встановлення меблів. Об’єкт буде введений в експлуатацію у запланований термін – до кінця поточного місяця.У Благодатному процес ремонту затягнувся у зв’язку із корективами в проектній документації. Для семи амбулаторій Волинської області, у тому числі й у Благодатному, Світовий банк продовжив терміни фінансування до 1 грудня.

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