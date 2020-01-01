Волинь – серед лідерів за розкриттям злочинів





Незважаючи на це карний розшук і надалі має кардинально впливати на оперативну обстановку в області, - пише



Відповідальні за роботу кримінального блоку більше уваги мають приділяти вивченню оперативної обстановки в районах. Там, де працівники не справлятимуться, прийматимуть відповідні кадрові рішення.



Заступник начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока зазначив, що в цілому картина роботи кримінального блоку поліції позитивна: «Маємо на 23% більше розкриттів злочинів, ніж у минулому році: за цим займаємо друге місце по Україні. Так само ми в лідерах по розкриттю тяжких і особливо тяжких злочинів».



Він наголосив, аби відповідальні за роботу кримінального блоку більше уваги приділяли вивченню оперативної обстановки в районах. Там, де працівники не справлятимуться, прийматимуть відповідні кадрові рішення.



Також постійної уваги потребують такі види злочинів, як крадіжки, зберігання і збут наркотиків, шахрайства.



Керівники кримінального блоку відповідають за те, аби винні були притягнені до відповідальності: «Розкриття злочинів, обрання запобіжних заходів, відображення результатів роботи та належний супровід, використання всіх необхідних інструментів задля досягнення мети – це головні задачі для кожного керівника кримінального блоку, усі ви за це відповідальні», - акцентував Михайло Сорока.



Начальник управління карного розшуку ГУНП Руслан Гамольчук звернув увагу на розкриття злочинів за гарячими слідами. Як приклад, навів розкриття резонансного випадку, коли 6 вересня невідомі побили громадянина в центрі міста.



«Оперативники одразу провели кропітку роботу, переглянули відео з камер спостереження, опитали свідків. Учора знайшли двох жінок, які були поруч з нападником, почали перевіряти ряд адрес, щоб затримати порушника, чатували кілька діб у кількох місцях, однак той переховувався. А сьогодні в результаті ряду оперативно-пошукових заходів його затримали, тобто минуло дві доби від часу скоєння правопорушення до затримання підозрюваного. Але його особа вже була встановлена на другий день», – зазначив Руслан Гамольчук.

Він наголосив, що авторитет працівників карного розшуку залежить саме від уміння проаналізувати інформацію та затримати зловмисників «на гарячому».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська область лідирує у розкритті злочинів по Україні. За 8 місяців 2020 року спостерігається позитивна тенденція у розкритті злочинів.Незважаючи на це карний розшук і надалі має кардинально впливати на оперативну обстановку в області, - пише "Волинь-нова". Відповідальні за роботу кримінального блоку більше уваги мають приділяти вивченню оперативної обстановки в районах. Там, де працівники не справлятимуться, прийматимуть відповідні кадрові рішення.Заступник начальника ГУНП у Волинській областізазначив, що в цілому картина роботи кримінального блоку поліції позитивна: «Маємо на 23% більше розкриттів злочинів, ніж у минулому році: за цим займаємо друге місце по Україні. Так само ми в лідерах по розкриттю тяжких і особливо тяжких злочинів».Він наголосив, аби відповідальні за роботу кримінального блоку більше уваги приділяли вивченню оперативної обстановки в районах. Там, де працівники не справлятимуться, прийматимуть відповідні кадрові рішення.Також постійної уваги потребують такі види злочинів, як крадіжки, зберігання і збут наркотиків, шахрайства.Керівники кримінального блоку відповідають за те, аби винні були притягнені до відповідальності: «Розкриття злочинів, обрання запобіжних заходів, відображення результатів роботи та належний супровід, використання всіх необхідних інструментів задля досягнення мети – це головні задачі для кожного керівника кримінального блоку, усі ви за це відповідальні», - акцентував Михайло Сорока.Начальник управління карного розшуку ГУНПзвернув увагу на розкриття злочинів за гарячими слідами. Як приклад, навів розкриття резонансного випадку, коли 6 вересня невідомі побили громадянина в центрі міста.«Оперативники одразу провели кропітку роботу, переглянули відео з камер спостереження, опитали свідків. Учора знайшли двох жінок, які були поруч з нападником, почали перевіряти ряд адрес, щоб затримати порушника, чатували кілька діб у кількох місцях, однак той переховувався. А сьогодні в результаті ряду оперативно-пошукових заходів його затримали, тобто минуло дві доби від часу скоєння правопорушення до затримання підозрюваного. Але його особа вже була встановлена на другий день», – зазначив Руслан Гамольчук.Він наголосив, що авторитет працівників карного розшуку залежить саме від уміння проаналізувати інформацію та затримати зловмисників «на гарячому».

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