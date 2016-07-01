У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО

Після понад 30-ти років простою і перебування у стані, непридатному для використання, у Луцьку «реанімували» обсерваторію, яка відтепер функціонуватиме на базі Центру науково-технічної творчості Палацу учнівської молоді.Урочиста презентація відбулася в рамках традиційного Дня відкритих дверей ПУМу сьогодні, 10 вересня.Начальник ЛМЦНТТрозповів, що у грудні 2018 року філія святкувала своє сорокап’ятиріччя. Весь цей час вихованці могли лише мріяти про те, аби повною мірою насолоджуватися зоряним небом, працювати зі сучасним обладнанням та досліджувати небесні тіла.«Я тримаю у руках сценарій заходу», – показує на невелику книжечку і каже, що тоді назвали подію «Подорож у галактику центром 45», де кожна лабораторія і кабінет були окремо заселеними планетами зі своїми мешканцями і надбаннями: «Лише одна планета тоді була порожньою – «Астропланета». У сценарії ж були такі слова: прилетить до нас добрий чарівник та допоможе оживити цю планету і тоді ми споглядатимемо з вами зорі інших галактик», – каже, що чарівники не прилітали, але планету відновити таки допомогли.Безсумнівно, що реконструкція обсерваторії «влетіла в копієчку», позаяк і приміщення перебувало в ледь не аварійному стані, і той один телескоп, який працював там впродовж двох років у 90-х, швидко відслужив своє. Зараз же його демонструють як експонат відразу при вході у новеньку обсерваторію.Так, Луцька міська рада виділила з бюджету близько 800 тисяч гривень на ремонт приміщення зі співфінансуванням у 200 тисяч із фонду«Тільки разом», який придбав усе необхідне та сучасне обладнання для юних астрономів. Зокрема, два телескопи, комп’ютер для дослідження зоряного неба і небесних тіл, проектор, фототехніку та інше.Заступниця голови правління фондузауважила, що надважливо те, що попри карантин відкриття обсерваторії таки відбулося: «Наші діти заслуговують на це, незалежно від ситуації в країні та інших обставин».Радник міського головипереконаний, що обов’язок міської влади – створювати усі умови для того, аби діти могли навчатися і займатися такою цікавою справою, як астрономія: «Щиро сподіваюся, що кількість охочих відвідувати цей гурток зросте і хтось із них колись таки стане відкривачем у галузі астрономії».Саму ж обсерваторію аблаштували у найвищій точці Палацу учнівської молоді, потрапити туди можна через третій поверх головного корпусу, а далі – по східцях для аварійного виходу.При вході у приміщення на перших відвідувачів «Астропланети» чекав її головний мешканець – керівник гуртка астрономії. Він навіть переодягнувся у костюм чарівника і за старими-добрими традиціями, аби увійти на нову планету, потрібно було подолати перепону – перерізати «космічну стрічку».За першими дверима – ще одні східці, що ведуть до більшої кімнати, звідки вже можна піднятися до самої обсерваторії, яка, до того ж, може ще й обертатися, аби «ловити» усі небесні тіла, де б вони не були.Обсерваторія наразі має два потужних німецьких телескопи: перший від фірми «Арсенал», що призначений більше для використання аматорами. «Крізь лінзи цього телескопу можна роздивитися планети, місяць, пізніше закупимо ще й сонячні фільтри», – розповідає Вадим Костюк.Другий, «серйозніший», телескоп фірми «Celestron» вже має повністю автоматизоване комп’ютерне наведення. В базі цього пристрою є 40 тисяч об’єктів, які телескоп може знайти сам і надати про них усю інформацію.«Ця обсерваторія на сьогодні стала однією із найкращих учнівських обсерваторій в Україні», – переконаний Ігор Данильчук. Керівник Центру науково-технічної творчості розповів, що схожі є ще у Бердянську, Києві та у місті Лозова Тернопільської області.«За тією кількістю робіт, за їхньою якістю, за облаштуванням підкупольного приміщення, самого купола, за технологічним і технічним наповненням наша обсерваторія станом на сьогодні є найпотужнішою», – каже Ігор Данильчук.Окрім споглядання за небесними тілами, із технікою обсерваторії можна буде також займатися і професійною астрофотографією, знімки підійдуть навіть для виконання наукових робіт.