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У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО

У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
Після понад 30-ти років простою і перебування у стані, непридатному для використання, у Луцьку «реанімували» обсерваторію, яка відтепер функціонуватиме на базі Центру науково-технічної творчості Палацу учнівської молоді.

Урочиста презентація відбулася в рамках традиційного Дня відкритих дверей ПУМу сьогодні, 10 вересня.

Начальник ЛМЦНТТ Ігор Данильчук розповів, що у грудні 2018 року філія святкувала своє сорокап’ятиріччя. Весь цей час вихованці могли лише мріяти про те, аби повною мірою насолоджуватися зоряним небом, працювати зі сучасним обладнанням та досліджувати небесні тіла.

У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО


«Я тримаю у руках сценарій заходу», – показує на невелику книжечку і каже, що тоді назвали подію «Подорож у галактику центром 45», де кожна лабораторія і кабінет були окремо заселеними планетами зі своїми мешканцями і надбаннями: «Лише одна планета тоді була порожньою – «Астропланета». У сценарії ж були такі слова: прилетить до нас добрий чарівник та допоможе оживити цю планету і тоді ми споглядатимемо з вами зорі інших галактик», – каже, що чарівники не прилітали, але планету відновити таки допомогли.

У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО


Безсумнівно, що реконструкція обсерваторії «влетіла в копієчку», позаяк і приміщення перебувало в ледь не аварійному стані, і той один телескоп, який працював там впродовж двох років у 90-х, швидко відслужив своє. Зараз же його демонструють як експонат відразу при вході у новеньку обсерваторію.

У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО


Так, Луцька міська рада виділила з бюджету близько 800 тисяч гривень на ремонт приміщення зі співфінансуванням у 200 тисяч із фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», який придбав усе необхідне та сучасне обладнання для юних астрономів. Зокрема, два телескопи, комп’ютер для дослідження зоряного неба і небесних тіл, проектор, фототехніку та інше.

Заступниця голови правління фонду Катерина Шкльода зауважила, що надважливо те, що попри карантин відкриття обсерваторії таки відбулося: «Наші діти заслуговують на це, незалежно від ситуації в країні та інших обставин».

У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО


Радник міського голови Ігор Поліщук переконаний, що обов’язок міської влади – створювати усі умови для того, аби діти могли навчатися і займатися такою цікавою справою, як астрономія: «Щиро сподіваюся, що кількість охочих відвідувати цей гурток зросте і хтось із них колись таки стане відкривачем у галузі астрономії».

У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО


Саму ж обсерваторію аблаштували у найвищій точці Палацу учнівської молоді, потрапити туди можна через третій поверх головного корпусу, а далі – по східцях для аварійного виходу.

При вході у приміщення на перших відвідувачів «Астропланети» чекав її головний мешканець – керівник гуртка астрономії Вадим Костюк. Він навіть переодягнувся у костюм чарівника і за старими-добрими традиціями, аби увійти на нову планету, потрібно було подолати перепону – перерізати «космічну стрічку».

У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО


За першими дверима – ще одні східці, що ведуть до більшої кімнати, звідки вже можна піднятися до самої обсерваторії, яка, до того ж, може ще й обертатися, аби «ловити» усі небесні тіла, де б вони не були.

Обсерваторія наразі має два потужних німецьких телескопи: перший від фірми «Арсенал», що призначений більше для використання аматорами. «Крізь лінзи цього телескопу можна роздивитися планети, місяць, пізніше закупимо ще й сонячні фільтри», – розповідає Вадим Костюк.
Другий, «серйозніший», телескоп фірми «Celestron» вже має повністю автоматизоване комп’ютерне наведення. В базі цього пристрою є 40 тисяч об’єктів, які телескоп може знайти сам і надати про них усю інформацію.

У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО


«Ця обсерваторія на сьогодні стала однією із найкращих учнівських обсерваторій в Україні», – переконаний Ігор Данильчук. Керівник Центру науково-технічної творчості розповів, що схожі є ще у Бердянську, Києві та у місті Лозова Тернопільської області.

«За тією кількістю робіт, за їхньою якістю, за облаштуванням підкупольного приміщення, самого купола, за технологічним і технічним наповненням наша обсерваторія станом на сьогодні є найпотужнішою», – каже Ігор Данильчук.

Окрім споглядання за небесними тілами, із технікою обсерваторії можна буде також займатися і професійною астрофотографією, знімки підійдуть навіть для виконання наукових робіт.

У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО
У Луцьку з’явилася потужна обсерваторія. ФОТО


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Теги: обсерваторія, Луцьк, ПУМ, астрономія, варте уваги
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