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Луцькі прикордонники за допомогою безпілотника затримали чоловіка з трьома паспортами. ВІДЕО

Луцькі прикордонники за допомогою безпілотника затримали чоловіка з трьома паспортами. ВІДЕО
На ділянці відділу «Рівне» працівники Луцького прикордонного загону затримали чоловіка, який намагався потайки перетнути кордон.

Зазначається, що оператор безпілотного літального апарата виявив в чагарниковій місцевості на відстані 300-350 метрів від державного кордону рух невідомої особи, - інформує Держприкордонслужба України.

Збагнувши, що потрапив у об’єктив, чоловік причаївся, однак сховатися від "пильного погляду" йому вже не вдалося. Оператор комплексу скорегував дії прикордонного наряду, який за лічені хвилини затримав порушника.

Затриманий мав при собі паспорти Франції та РФ, а порушити кордон наважився через усвідомлення карантинних обмежень.

Прикордонники доставили чоловіка в прикордонний підрозділ для складання адміністративно-процесуальних документів.


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Теги: прикордонники, безпілотник, порушник
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