Луцькі прикордонники за допомогою безпілотника затримали чоловіка з трьома паспортами. ВІДЕО

На ділянці відділу «Рівне» працівники Луцького прикордонного загону затримали чоловіка, який намагався потайки перетнути кордон.Зазначається, що оператор безпілотного літального апарата виявив в чагарниковій місцевості на відстані 300-350 метрів від державного кордону рух невідомої особи, - інформує Держприкордонслужба України.Збагнувши, що потрапив у об’єктив, чоловік причаївся, однак сховатися від "пильного погляду" йому вже не вдалося. Оператор комплексу скорегував дії прикордонного наряду, який за лічені хвилини затримав порушника.Затриманий мав при собі паспорти Франції та РФ, а порушити кордон наважився через усвідомлення карантинних обмежень.Прикордонники доставили чоловіка в прикордонний підрозділ для складання адміністративно-процесуальних документів.