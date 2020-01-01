«Не чекайте нічого від держави»: Палиця проінспектував інфекційний госпіталь в Боголюбах

Народний депутат України, лідер партії «За майбутнє»відвідав інфекційний госпіталь, де лікують хворих з важкою формою коронавірусу, та поспілкувався з персоналом Волинської обласної клінічної лікарні щодо наявних у закладі проблем.Зустріч відбулася на території закладу сьогодні, 11 вересня.Зауважимо, у березні Ігор Палиця провів велику нараду у Луцьку, під час якої закликав створювати відокремлений спеціалізований заклад для допомоги хворим на коронавірус, а не визначати опорним закладом інфекційну лікарню, як це зробили у інших регіонах. Тож головним осередком боротьби з важкими формами коронавірусу визначили корпус обласної лікарні у Боголюбах.Окрім того, під час наради Палиця, як засновник благодійного фонду «Тільки разом», заявив, що виділяє 20 мільйонів на боротьбу із недугою в області та закликав бюджети усіх рівнів, а також бізнесменів теж спрямувати кошти на ці потреби. Зрештою, не чекаючи допомоги від держави, з бюджету Луцька під час сесії вирішили виділити 60 мільйонів гривень, згодом стільки ж виділили й з обласної скарбниці.Нині інфекційний лікарня у Боголюбах – заклад, що працює повністю задля потреб хворих на коронавірус. Тут обладнали операційний блок, облаштували кисневі точки, закупили потужний томограф, а днями встановили потужну кисневу станцію.Очільник Волинської обласної клінічної лікарнірозповів, що у закладі працюють медики різного профілю, оскільки хворі з коронавірусною інфекцією потребують лікування і супутніх хвороб.«В операційному блоці тут провели вже 12 оперативних втручань різної складності – від гематом до позаматкових вагітностей. Дякуючи обласному бюджету, ми придбали потужний комп’ютерний томограф. Він ідеально працює. Це допомагає нам навіть без ПЛР-діагностики на ранніх етапах вже бачити хворобу. На базі шпиталю є сучасна лабораторія. Ми тут на місці маємо все, ми нічого не возимо. Можемо робити дослідження на визначення газів крові, і лактатів, і загальні аналізи, усе, що нам необхідне. Все зосереджене в одному місце. Є мультифункціональні бригади лікарів. Працює команда реаніматологів, є вузькі спеціалісти – гематологи, кардіологи, хірурги та інші фахівці», - розповів Олександр Дудар.Він додав, що в закладі є склад, де мають місячний запас засобів захисту та антисептиків. Але, зважаючи на тенденцію поширення хвороби, наразі сформували тримісячний запас.Наразі у госпіталі в Боголюбах є 65 кисневих точок. Деякі із пацієнтів потребують від 10 до 25 літрів кисню за хвилину. Тож раніше заклад був змушений що два дні поповнювати запаси кисню, який постачали зі Львова. Наразі ж у закладі ввели в дію спеціалізовану станцію централізованої подачі кисню для підтримки дихання хворих. Тепер кисню вистачає на термін до 20 днів.Більше того, наступного тижня мають намір облаштувати ще 45 кисневих точок у ще одному відділенні госпіталю, тож загальна кількість вже через тиждень сягне 110.Наразі у госпіталі в Боголюбах – 58 пацієнтів, з них 38 потребують кисневої терапії. У реанімації – 5 пацієнтів, з них один підключений до апарата штучної вентиляції легень.Під час спілкування із медперсоналом госпіталю народний депутат, лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця наголосив на тому, що у закладі от-от запрацює лабораторія, яка зможе робити не меншу ато й більшу кількість ПЛР-тестів, ніж наразі робить Волинський обласний лабораторний центр.«Державний бюджет не дав ані копійки. За кошти місцевого бюджету закупили ПЛР-лабораторію, але три тижні держава не дає її сертифікувати. Тільки зараз МОЗ почав говорити про те, що треба подбати про кисневе забезпечення ліжкомісць. Тільки зараз держава подумала про те, що ми вже робимо пів року, не чекаючи від неї допомоги. Натомість з місцевих бюджетів лікарня отримала 120 мільйонів на рахунок… Область і місто думає про людей, а держава думає, як провести тендер, на якому заробити 40% рентабельності», - зауважив Ігор Палиця.Він додав, що область пішла правильним шляхом, коли визначила саме Боголюби – епіцентром боротьби з хворобою. Натомість уряд зробив помилку, коли визнав опорними у лікуванні хворих на цю недугу інфекційні лікарні. Адже ці заклади не були обладнані операційними, кисневими станціями, не мали змоги повністю приймати лише хворих з коронавірусом.За словами Палиці, наразі головне завдання – збільшити кількість ПЛР-тестувань саме в обласній клінічній лікарні, а також збільшити кількість кисневих точок.«Це зможе суттєво зменшити розповсюдження епідемії. У випадку, коли людина швидко отримує результат тесту, вона вчасно самоізолюється. А не здає тест і ще 10-11 днів ходить, заражає всіх і думає, що в неї просто нежить. Епідемія тому й існує, що люди не самоізолюються та інфікують інших», - висловився нардеп.Народний обранець додав, що сприятиме в оновленні операційної, а також запитав про інші нагальні потреби. На це медперсонал відповів, що потребує ще одного ліфта, а також станції живлення електроенергії.Резюмуючи, Ігор Палиця закликав медиків закладу та, зокрема, їхнього очільника Олександра Дударя зробити все можливе, аби на повну потужність працювала лабораторія для проведення ПЛР-досліджень та була облаштована максимально можлива кількість кисневих точок. Мовляв, області варто готуватися до нової хвилі епідемії та не чекати допомоги від держави.«Наразі допомога від держави – нуль. Не чекайте, робіть усе можливе», - наголосив він.