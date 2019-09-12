У місті на Волині впродовж тижня на двох вулицях вимикатимуть світло





Про це інформують



У Ківерцях упродовж 14 – 19 вересня з 09:00 до 17:00 год. у зв’язку з обрізкою дерев під лінією електропередач вимикатимуть електропостачання на двох вулицях: Деревообробників та Дорошенка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На двох вулицях Ківерців упродовж тижня вимикатимуть світло через обрізку дерев.Про це інформують на сайті Ківерцівської громади У Ківерцях упродовж 14 – 19 вересня з 09:00 до 17:00 год. у зв’язку з обрізкою дерев під лінією електропередач вимикатимуть електропостачання на двох вулицях: Деревообробників та Дорошенка.

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