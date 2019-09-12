вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині впродовж тижня на двох вулицях вимикатимуть світло

У місті на Волині впродовж тижня на двох вулицях вимикатимуть світло
На двох вулицях Ківерців упродовж тижня вимикатимуть світло через обрізку дерев.

Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.

У Ківерцях упродовж 14 – 19 вересня з 09:00 до 17:00 год. у зв’язку з обрізкою дерев під лінією електропередач вимикатимуть електропостачання на двох вулицях: Деревообробників та Дорошенка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: обрізка дерев, вимкнення, світло, Ківерці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині впродовж тижня на двох вулицях вимикатимуть світло
Сьогодні, 06:02
Хочуть працювати з Маском: українська компанія тестує інноваційний двигун
Сьогодні, 05:25
У громаді поблизу луцька соцслужби навідались в сім'ї, в яких діти без поважних причин пропускають школу
Сьогодні, 04:22
Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса
Сьогодні, 03:34
Волинський нацпарк опублікував добірку світлин метеликів, які зустрічаються на Волині
Сьогодні, 02:32
Схожі новини
У місті на Волині два дні не буде світла У місті на Волині два дні не буде світла
12 вересень, 2019, 20:18
Місто на Волині 28 квітня залишиться без світла і води Місто на Волині 28 квітня залишиться без світла і води
27 квітень, 14:35
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 вересня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 вересня
04 вересень, 2019, 19:00
Частина Луцька залишилася без світла через аварію. ОНОВЛЕНО Частина Луцька залишилася без світла через аварію. ОНОВЛЕНО
08 серпень, 2019, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині впродовж тижня на двох вулицях вимикатимуть світло
Сьогодні, 06:02
 0
Хочуть працювати з Маском: українська компанія тестує інноваційний двигун
Сьогодні, 05:25
 0
У громаді поблизу луцька соцслужби навідались в сім'ї, в яких діти без поважних причин пропускають школу
Сьогодні, 04:22
 0
Режисер фільму «Кіборги» став лауреатом премії імені Василя Стуса
Сьогодні, 03:34
 0
Волинський нацпарк опублікував добірку світлин метеликів, які зустрічаються на Волині
Сьогодні, 02:32
 0
Медіа
відео
1/8