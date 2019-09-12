У місті на Волині впродовж тижня на двох вулицях вимикатимуть світло
Сьогодні, 06:02
На двох вулицях Ківерців упродовж тижня вимикатимуть світло через обрізку дерев.
Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.
У Ківерцях упродовж 14 – 19 вересня з 09:00 до 17:00 год. у зв’язку з обрізкою дерев під лінією електропередач вимикатимуть електропостачання на двох вулицях: Деревообробників та Дорошенка.
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Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.
У Ківерцях упродовж 14 – 19 вересня з 09:00 до 17:00 год. у зв’язку з обрізкою дерев під лінією електропередач вимикатимуть електропостачання на двох вулицях: Деревообробників та Дорошенка.
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