Луцьк відзначає 935-ту річницю: цікаві факти та історії міста











Найвідоміша історична подія



Зображення учасників З'їзду європейських монархів у Луцьку

Краєзнавець Олександр Котис розповів, що з поміж усіх історичних подій, які відбулися у Луцьку, найбільший вплив на розвиток міста мав З’їзд європейських монархів у 1429 році.



"Немає в Україні такого міста, де б одночасно було стільки монархів та представників високого духовенства. У Європі відбувалися схожі з'їзди, але для нашого регіону він мав величезне значення. Це насправді унікальна подія, історичний момент, який вирізняє Луцьк серед інших міст України".



Відомі автографи у Луцьку

Автограф письменниці Ольги Косач

На стіні Владичої вежі Луцького замку одна із цеглин досі зберігає автограф письменниці Ольги Косач. Сестра Лесі Українки власноруч лишила напис "1891 Ольга Косач". Відомо, що родина Косачів проживала свого часу неподалік замку у Луцьку. Біля древніх мурів любила відпочивати Леся Українка.



Як розповів Суспільному краєзнавець Олександр Котис, найстаріші автографи та написи на вежі замку датують 17 століттям.



Стародавні музейні скарби

Скарби Волинського краєзнавчого музею

Луцька приховує в собі чимало артефактів з події середньовіччя, каже молодша наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Адріана Зозуля. Під час меліоративних робіт у річці Глушець в 30-их роках минулого століття знайшли мечі, датовані 13-15 століттям та віднесені до періоду монгольської навали.



"В місті створили першу друковану книгу, яка датується 1628 роком. Унікальним експонатом музею також є кахля з зображенням луцького кликуна, яка датується 15 століттям. Знайшли її в Старому місті", - розповідає музейниця.



Півтори сотні історичних пам'яток

Найвідоміші історичні пам'ятки Луцька

У Луцьку близько 150-ти історичних пам’яток. Найбільше їх на території Державного історико-культурного заповідника, що у Старому місті.



«Це замок, костели, монастирі колишні, деякі житлові будиночки, які входять в перелік національних пам’яток. В замку можна експозиції подивитися, підземелля під костелом та під колегіумом, і обов’язково треба піти до будинку Голованя, це така самобутня річ для Луцька", - каже Олександр Котис. Більшість історичних пам'яток Луцька збережені досі та відкриті для туристів.



Польські золоті злитки на Луцькому вокзалі

Так виглядала будівля Луцького вокзалу у 1930 році

В 1939 році на Луцькому вокзалі зберігали майже усі золоті запаси тодішньої Польщі - 80 тонн. Так влада країни намагалася врятувати злитки від німецьких загарбників.



"Нацисти нападали на Варшаву. Тому Варшава евакуювала все золото на Схід, спочатку до Любліна, потім до Луцька, потім на південь і воно стояло кілька днів на території луцького вокзалу", - каже краєзнавець. Золото з Польщі до Луцька везли вантажівками, автобусами та легковими автомобілями.



Славнозвісна Волинянка

Волинянка - перший передньопривідний автомобіль в Україні



Відому в усіх пострадянських країнах та Європі Волинянку виготовляли у Луцьку. Автомобіль з 1966 року почали збирати на Луцькому автозаводі. Волинянка швидко завоювала симпатії автолюбителів. В 1978 році на Туринській виставці в Італії Волинянка увійшла у десятку найкращих авто Європи. А через рік на виставці в Чехії авто ЗАЗ-969 визначили найкращим автомобілем для села.



До речі назва "Волинянка" не є офіційною. Авто випускали 36 років. На бортах виставкових екземплярів завжди красувався напис "Волинь", звідси пішла народна назва авто.



Найдовший будинок Європи



Довжина будинку - 2775 метрів

На останок - один з найвідоміших фактів про обласний центр Волині. Зводити дім у 33-му мікрорайоні Луцька почали в 1969 році. Будівництво тривало 11 років. Як результат, з урахуванням відгалужень, довжина будинку 2775 метрів. Будівля являє собою 40 будинків заввишки 5-9 поверхів, сполучених між собою в формі стільників. Усього в будинку 120 під'їздів.



Нині в Луцьку зводять десятки нових будівель. Побити рекорд найдовшого будинку ніхто із забудовників не береться. Суспільне розпитало луцького архітектора Ярослава Матвіїва, який 42 роки стежить за розбудовою міста, як змінився Луцьк. Архітектор радить зберегти історичну частину міста від сучасних забудов.



"Тут основний принцип архітекторів - не нашкодити. Тобто, щоб ми не повинні влазити новими забудовами в приватну територію, в Старе місто, не порушувати гармонію проспекту Волі та вулиці Лесі Українки, бо це є обличчя міста".



2020-го День міста Луцьк святкуватиме два дні. Усі заплановані святкові заходи через пандемію коронавірусу відбудуться на свіжому повітрі з дотриманням карантинних обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 вересня Луцьк відзначає 935-у річницю. Обласний центр Волині одне з найдревніших міст України. Офіційна перша згадка про Луцьк є в Іпатіївському літописі 1085 року. Археологи ж вважають - місто старше від офіційної дати на 85 років. Суспільне поспілкувалося з істориками, музейниками та архітекторами, щоб зібрати найцікавіші факти про древній Лучеськ та сучасний Луцьк.Краєзнавецьрозповів, що з поміж усіх історичних подій, які відбулися у Луцьку, найбільший вплив на розвиток міста мав З’їзд європейських монархів у 1429 році."Немає в Україні такого міста, де б одночасно було стільки монархів та представників високого духовенства. У Європі відбувалися схожі з'їзди, але для нашого регіону він мав величезне значення. Це насправді унікальна подія, історичний момент, який вирізняє Луцьк серед інших міст України".На стіні Владичої вежі Луцького замку одна із цеглин досі зберігає автограф письменниці Ольги Косач. Сестра Лесі Українки власноруч лишила напис "1891 Ольга Косач". Відомо, що родина Косачів проживала свого часу неподалік замку у Луцьку. Біля древніх мурів любила відпочивати Леся Українка.Як розповів Суспільному краєзнавець Олександр Котис, найстаріші автографи та написи на вежі замку датують 17 століттям.Луцька приховує в собі чимало артефактів з події середньовіччя, каже молодша наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею. Під час меліоративних робіт у річці Глушець в 30-их роках минулого століття знайшли мечі, датовані 13-15 століттям та віднесені до періоду монгольської навали."В місті створили першу друковану книгу, яка датується 1628 роком. Унікальним експонатом музею також є кахля з зображенням луцького кликуна, яка датується 15 століттям. Знайшли її в Старому місті", - розповідає музейниця.У Луцьку близько 150-ти історичних пам’яток. Найбільше їх на території Державного історико-культурного заповідника, що у Старому місті.«Це замок, костели, монастирі колишні, деякі житлові будиночки, які входять в перелік національних пам’яток. В замку можна експозиції подивитися, підземелля під костелом та під колегіумом, і обов’язково треба піти до будинку Голованя, це така самобутня річ для Луцька", - каже Олександр Котис. Більшість історичних пам'яток Луцька збережені досі та відкриті для туристів.В 1939 році на Луцькому вокзалі зберігали майже усі золоті запаси тодішньої Польщі - 80 тонн. Так влада країни намагалася врятувати злитки від німецьких загарбників."Нацисти нападали на Варшаву. Тому Варшава евакуювала все золото на Схід, спочатку до Любліна, потім до Луцька, потім на південь і воно стояло кілька днів на території луцького вокзалу", - каже краєзнавець. Золото з Польщі до Луцька везли вантажівками, автобусами та легковими автомобілями.Відому в усіх пострадянських країнах та Європі Волинянку виготовляли у Луцьку. Автомобіль з 1966 року почали збирати на Луцькому автозаводі. Волинянка швидко завоювала симпатії автолюбителів. В 1978 році на Туринській виставці в Італії Волинянка увійшла у десятку найкращих авто Європи. А через рік на виставці в Чехії авто ЗАЗ-969 визначили найкращим автомобілем для села.До речі назва "Волинянка" не є офіційною. Авто випускали 36 років. На бортах виставкових екземплярів завжди красувався напис "Волинь", звідси пішла народна назва авто.На останок - один з найвідоміших фактів про обласний центр Волині. Зводити дім у 33-му мікрорайоні Луцька почали в 1969 році. Будівництво тривало 11 років. Як результат, з урахуванням відгалужень, довжина будинку 2775 метрів. Будівля являє собою 40 будинків заввишки 5-9 поверхів, сполучених між собою в формі стільників. Усього в будинку 120 під'їздів.Нині в Луцьку зводять десятки нових будівель. Побити рекорд найдовшого будинку ніхто із забудовників не береться. Суспільне розпитало луцького архітектора, який 42 роки стежить за розбудовою міста, як змінився Луцьк. Архітектор радить зберегти історичну частину міста від сучасних забудов."Тут основний принцип архітекторів - не нашкодити. Тобто, щоб ми не повинні влазити новими забудовами в приватну територію, в Старе місто, не порушувати гармонію проспекту Волі та вулиці Лесі Українки, бо це є обличчя міста".2020-го День міста Луцьк святкуватиме два дні. Усі заплановані святкові заходи через пандемію коронавірусу відбудуться на свіжому повітрі з дотриманням карантинних обмежень.

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