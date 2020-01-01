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У громаді на Волині через погану дорогу працює лише один магазин на три села. ФОТО

У громаді на Волині через погану дорогу працює лише один магазин на три села. ФОТО
Жителі сіл Літогоща, Іванівка та Корсині, які увійшли до Рожищенської громади, скаржаться, що про них геть усі забули.

Люди звернулися до Район.Рожище з далеко не новими проблемами.

Вже понад рік жителі сіл Іванівка та Корсині змушені долати понад два кілометри, аби дістатися до найближчого магазину в Літогощі. Найважче людям похилого віку, які не мають власного транспорту.

«Дуже важко, а ще коли нема кого попросити купити. Як же так, щоб у селі не було магазину? Наче ми тут на краю світу живемо», – бідкається пенсіонерка із села Іванівка.

Не додає оптимізму й місцева дорога: вона вся у вибоїнах. Жителі припускають, що це одна з причин, чому підприємці не хочуть працювати у селах: доставляти товар по такій дорозі досить проблематично.

«Он до Соколя пообіцяли зробити дорогу. Але ж наша точно не краща, а може й гірша. Ми також люди і хотілося б, щоб на нас звернули увагу», – каже місцевий житель Олексій.

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Теги: магазин, дорога, Літогоща, Іванівка, Корсині
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