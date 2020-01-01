У громаді на Волині через погану дорогу працює лише один магазин на три села. ФОТО
Сьогодні, 16:58
Жителі сіл Літогоща, Іванівка та Корсині, які увійшли до Рожищенської громади, скаржаться, що про них геть усі забули.
Люди звернулися до Район.Рожище з далеко не новими проблемами.
Вже понад рік жителі сіл Іванівка та Корсині змушені долати понад два кілометри, аби дістатися до найближчого магазину в Літогощі. Найважче людям похилого віку, які не мають власного транспорту.
«Дуже важко, а ще коли нема кого попросити купити. Як же так, щоб у селі не було магазину? Наче ми тут на краю світу живемо», – бідкається пенсіонерка із села Іванівка.
Не додає оптимізму й місцева дорога: вона вся у вибоїнах. Жителі припускають, що це одна з причин, чому підприємці не хочуть працювати у селах: доставляти товар по такій дорозі досить проблематично.
«Он до Соколя пообіцяли зробити дорогу. Але ж наша точно не краща, а може й гірша. Ми також люди і хотілося б, щоб на нас звернули увагу», – каже місцевий житель Олексій.
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Люди звернулися до Район.Рожище з далеко не новими проблемами.
Вже понад рік жителі сіл Іванівка та Корсині змушені долати понад два кілометри, аби дістатися до найближчого магазину в Літогощі. Найважче людям похилого віку, які не мають власного транспорту.
«Дуже важко, а ще коли нема кого попросити купити. Як же так, щоб у селі не було магазину? Наче ми тут на краю світу живемо», – бідкається пенсіонерка із села Іванівка.
Не додає оптимізму й місцева дорога: вона вся у вибоїнах. Жителі припускають, що це одна з причин, чому підприємці не хочуть працювати у селах: доставляти товар по такій дорозі досить проблематично.
«Он до Соколя пообіцяли зробити дорогу. Але ж наша точно не краща, а може й гірша. Ми також люди і хотілося б, щоб на нас звернули увагу», – каже місцевий житель Олексій.
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