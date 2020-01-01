вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани

На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани
У районі проведення операції Об’єднаних сил співробітники Служби безпеки України викрили нарколабораторії з повного циклу вирощування та обробки елітних сортів марихуани.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, наркобізнес організували двоє мешканців Луганщини – колишній боєць одного із добровольчих батальйонів та кримінальник. Підпільні плантації знаходилися на території їхніх домогосподарств у Привіллі та Золотому. Наркотики ділки вирощували у теплицях методом гідропоніки, обробляли та фасували для збуту замовникам із Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей. Клієнтів підшукували через інтернет, «товар» доставляли поштою або через кур’єрів.

На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани

Обох зловмисників правоохоронці затримали у нарколабораторіях під час підготовки до реалізації «товару».

У ході проведення обшуків за місцями розташування підпільних теплиць оперативники вилучили обладнання для вирощування наркотиків, понад тисячу саджанців наркомістких рослин, 10 кілограмів посівного матеріалу, півтори сотні кущів конопель та вже підготовлений до збуту товар. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків становить 4,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку.

На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2. ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, затриманим повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани

Триває досудове слідство.

Викриття наркоділків проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ООС, СБУ, марихуана, наркоділки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани
Сьогодні, 01:48
Волинська лікарня придбала сучасне обладнання для ендоскопічних досліджень
Сьогодні, 00:38
13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію на «Рівнеоблводоканал». ВІДЕО
12 вересень, 23:30
Хоче стати пожежницею: на Волині надзвичайники здійснили мрію хворої дівчинки. ВІДЕО
12 вересень, 22:45
Схожі новини
СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію на «Рівнеоблводоканал». ВІДЕО СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію на «Рівнеоблводоканал». ВІДЕО
12 вересень, 23:30
Збройні формування РФ нарощують озброєння та військову техніку, – Штаб ООС Збройні формування РФ нарощують озброєння та військову техніку, – Штаб ООС
12 вересень, 21:25
СБУ викрила у Полтаві та Одесі інтернет-пропагандистів сепаратизму СБУ викрила у Полтаві та Одесі інтернет-пропагандистів сепаратизму
11 вересень, 07:07
На Прикарпатті сотні людей прийшли попрощатися із загиблим на війні бійцем волинської бригади На Прикарпатті сотні людей прийшли попрощатися із загиблим на війні бійцем волинської бригади
09 вересень, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Луганщині викрили нарколабораторію, де вирощували та обробляли елітні сорти марихуани
Сьогодні, 01:48
 0
Волинська лікарня придбала сучасне обладнання для ендоскопічних досліджень
Сьогодні, 00:38
 0
13 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію на «Рівнеоблводоканал». ВІДЕО
12 вересень, 23:30
 0
Хоче стати пожежницею: на Волині надзвичайники здійснили мрію хворої дівчинки. ВІДЕО
12 вересень, 22:45
 0
Медіа
відео
1/8