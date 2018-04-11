Російська армія проведе навчання у сусідній із Волинню області Білорусі





З 14 по 25 вересня навчання триватимть на полігоні "Брестський" в Білорусії, - повідомляє



У міністерстві відзначили, що рішення про проведення навчань було прийнято ще в жовтні минулого року відповідно до плану міжнародної діяльності на 2020 рік. Їх організовують щорічно з 2015 року.



Там уточнили, що всього в навчаннях буде задіяно близько 300 російських військовослужбовців і близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки. В ході маневрів десантники двох країн відпрацюють взаємодію і злагодженість при виконанні тактичних завдань. Російські військові будуть доставлені на місце проведення маневрів залізничним транспортом.



Навчання "Слов'янська братство" відбуваються щороку на територіях країн-учасниць. У 2019 маневри проходили в Сербії, в цьому році вони пройдуть в Білорусії.



Раніше, за повідомленнями сербських ЗМІ, міністр оборони країни Олександр Вулін повідомив, що Сербія в найближчі півроку не буде брати участь в міжнародних військових навчаннях, в тому числі по лінії ОДКБ.



Як повідомив начальник прес-служби Міноборони Білорусії Ігор Гремешкевіч, в міністерстві не отримували від сербської сторони інформації про відмову від участі в навчаннях. У прес-службі ОДКБ "Інтерфаксу" заявили, що також не отримували таких повідомлень від Сербії.



Навчання пройдуть на тлі політичної кризи в Білорусії. В країні майже місяць тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко.



Як відомо, Брестьська область Білорусі межує із Шацьким, Ратнівським та Любешівським районами Волинської обалсті.

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