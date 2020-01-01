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У Луцьку на перехресті двох вулиць встановлять світлофор

У Луцьку на перехресті двох вулиць встановлять світлофор
Нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Героїв УПА та Салтикова-Щедріна у Луцьку коштуватиме до 810 тисяч гривень.

Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів, пише «Волинь Online». Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

Тендерні пропозиції приймають до 14 вересня, розпочнуть аукціон 15 вересня.

Строк виконання робіт – до 1 квітня 2021 року. Очікувана вартість становить 810 тисяч гривень.

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Теги: світлофор, перерхрестя, тендер, Салтикова-Щедріна, Героїв УПА
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