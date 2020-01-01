У Луцьку на перехресті двох вулиць встановлять світлофор





Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів, пише



Тендерні пропозиції приймають до 14 вересня, розпочнуть аукціон 15 вересня.



Строк виконання робіт – до 1 квітня 2021 року. Очікувана вартість становить 810 тисяч гривень.

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