У Луцьку на перехресті двох вулиць встановлять світлофор
Сьогодні, 08:26
Нове будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Героїв УПА та Салтикова-Щедріна у Луцьку коштуватиме до 810 тисяч гривень.
Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів, пише «Волинь Online». Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Тендерні пропозиції приймають до 14 вересня, розпочнуть аукціон 15 вересня.
Строк виконання робіт – до 1 квітня 2021 року. Очікувана вартість становить 810 тисяч гривень.
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Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів, пише «Волинь Online». Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Тендерні пропозиції приймають до 14 вересня, розпочнуть аукціон 15 вересня.
Строк виконання робіт – до 1 квітня 2021 року. Очікувана вартість становить 810 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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