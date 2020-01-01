В Україну йде різке похолодання із заморозками

Наступні вихідні принесуть в Україну похолодання.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, похолодання розпочнеться в п'ятницю, 18-го вересня, і температура повітря вдень знизиться до +12+17 градусів. А ось у нічні години в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, окрім південної частини.Водночас синоптик зазначила, що попереду ще цілий тиждень чудової сонячної теплої погоди.У понеділок погоду в Україні визначає антициклон на ім'я Leiki.Температура повітря також буде комфортною, +23+27 градусів, на Закарпатті та в південній частині місцями +28+30 градусів.