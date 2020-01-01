вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україну йде різке похолодання із заморозками

В Україну йде різке похолодання із заморозками
Наступні вихідні принесуть в Україну похолодання.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, похолодання розпочнеться в п'ятницю, 18-го вересня, і температура повітря вдень знизиться до +12+17 градусів. А ось у нічні години в кінці тижня в Україні вже навіть ймовірні перші заморозки, окрім південної частини.

Водночас синоптик зазначила, що попереду ще цілий тиждень чудової сонячної теплої погоди.

У понеділок погоду в Україні визначає антициклон на ім'я Leiki.
Температура повітря також буде комфортною, +23+27 градусів, на Закарпатті та в південній частині місцями +28+30 градусів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: похолодання, заморозки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відремонтують дві вулиці
Сьогодні, 10:01
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 вересня
Сьогодні, 09:30
В Україну йде різке похолодання із заморозками
Сьогодні, 09:29
Ранок 14 вересня: в Україні – 2 462 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 64
Сьогодні, 09:08
Долар і євро зросли в ціні: курс валют у Луцьку на 14 вересня
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
Прогноз народного синоптика: коли в Україні можуть з’явитися перші заморозки Прогноз народного синоптика: коли в Україні можуть з’явитися перші заморозки
24 серпень, 05:21
На заході України очікують похолодання і дощі На заході України очікують похолодання і дощі
12 липень, 15:32
У західних областях України очікують зниження температури і дощі У західних областях України очікують зниження температури і дощі
09 липень, 12:38
Українців попереджають про заморозки у найближчі дні Українців попереджають про заморозки у найближчі дні
20 травень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЖК «DREAM TOWN» на першому місці – збереження тепла*
Сьогодні, 10:20
 0
У Луцьку вночі порізали молодого чоловіка
Сьогодні, 10:08
 0
У жителя міста Рівне на Волині вкрали автомобіль
Сьогодні, 10:02
 0
У Луцьку відремонтують дві вулиці
Сьогодні, 10:01
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 вересня
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8