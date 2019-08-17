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Салон квітів «Dicentra» пропонує вишукані романтичні гортензії*

Салон квітів «Dicentra» пропонує вишукані романтичні гортензії*
Розкішні гортензії — незвичайні квіти. За легендою вони наділені особливою силою, яка здатна захищати. А ще ці квіти символізують вірність, скромність та визнання. Букет з цих мереживних «кульок» доречно подарувати на будь-яке свято: весілля, день народження, 8 березня, з нагоди іншої урочистої події.

Дивовижна фактура й особливе забарвлення гортензії обов'язково приємно вразить адресата. Для створення неповторного монобукета достатньо й однієї розкішної квітки.

Букет гортензій від «Dicentra»

Неймовірні гортензії купити не проблема: іх можна замовити онлайн у салоні квітів «Dicentra». За вашим бажанням флористи підготують ніжну композицію з білих квітів або розкішний монобукет з декількох кольорових гортензій — рожевих, блакитних, синіх.

Якщо вам до вподоби соковите розмаїття відтінків, замовте святковий мікс з 3-11 різнокольорових квітів. Навіть одна гілка гортензії має доволі самодостатній вигляд. Отже, якщо ви хочете замовити стильний букет-комплімент, зверніть увагу саме на цю вишукану красуню.

Унікальна квітка пишається своєю неповторністю, але відмінно почуває себе в ансамблі з іншими квітами. Наприклад, ідеальний «дует» — гортензія та еустома. Не менш ефектний вигляд мають мікси з трояндами, ліліями, альстромеріями, хризантемами та навіть польовими квітами.

Замовляючи букет з каталогу «Dicentra», будьте впевнені: будь-який варіант — особливий. І саме ваш презент буде виділятися на тлі інших квіткових подарунків.

Символ вдячності

Чарівні гортензії мають ще одне особливе значення. Окрім прихильності та вірності, ця квітка символізує вдячність. У цього почуття багато проявів: вдячність за турботу та увагу, за приємну зустріч тощо. Аби висловити свою подяку приємній або близькій людині, часом не потрібні зайві слова: достатньо неймовірних квітів. Гортензії найкращий вибір для цього.

Придбати букет гортензій в салоні «Dicentra» можна швидко та комфортно. На оформлення замовлення на сайті ви витратите лише декілька хвилин. Професійні флористи салону-магазину готують композиції дбайливо та з любов'ю, доставка квітів працює оперативно. Ввічливі кур'єри готові привезти свіжий букет гортензій у будь-який район Києва. Навіть вночі. Тож, якщо ви бажаєте замовити нічну доставку квітів, варто залишити повідомлення на сайті до 20:00.

«Dicentra» — кращий квітковий сервіс столиці.


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Теги: Dicentra, квіти, букети, Київ, Україна
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