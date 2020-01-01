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Дівчинка з Волині, яка отримала хімічні опіки стравоходу, потребує допомоги небайдужих

Дівчинка з Волині, яка отримала хімічні опіки стравоходу, потребує допомоги небайдужих
Софія Вавриш з Володимира-Волинського перебуває в лікарні з хімічним опіком стравоходу.

Сім’я просить допомоги небайдужих, - пише Буг.

Маленька дівчинка 29-го вересня 2018 року народження, за необережності потрапила до лікарні з опіком стравоходу та таким діагнозом: стеноз н/3 стравоходу, дивертикул н/3 стравоходу з перфорацією, медіастиніт, двобічний спонтанний пневмоторакс, п/шкірна емфізема шиї, обличчя, грудної клітки, гастростома.

Від 10-го серпня дитині призначили відповідне лікування і після
покращенням стану 15-го серпня їй провели операцію.

Наразі Софійка продовжує лікування в хірургічному відділенні №2 Волинського обласного дитячого територіального медичного обєднання.

Сім’я не може покрити самотужки витрати на лікування дитини, тому змушена звернутися до небайдужих.

Підтримати родину Вавриш Софії можна за реквізитами:
5167 4901 7793 7894

або, переказавши кошти на рахунок у банку:
Дівчинка з Волині, яка отримала хімічні опіки стравоходу, потребує допомоги небайдужих
Дівчинка з Волині, яка отримала хімічні опіки стравоходу, потребує допомоги небайдужих

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Теги: допомога, дитина, Софія Вавриш
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