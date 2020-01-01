Дівчинка з Волині, яка отримала хімічні опіки стравоходу, потребує допомоги небайдужих





Сім’я просить допомоги небайдужих, - пише



Маленька дівчинка 29-го вересня 2018 року народження, за необережності потрапила до лікарні з опіком стравоходу та таким діагнозом: стеноз н/3 стравоходу, дивертикул н/3 стравоходу з перфорацією, медіастиніт, двобічний спонтанний пневмоторакс, п/шкірна емфізема шиї, обличчя, грудної клітки, гастростома.



Від 10-го серпня дитині призначили відповідне лікування і після

покращенням стану 15-го серпня їй провели операцію.



Наразі Софійка продовжує лікування в хірургічному відділенні №2 Волинського обласного дитячого територіального медичного обєднання.



Сім’я не може покрити самотужки витрати на лікування дитини, тому змушена звернутися до небайдужих.



Підтримати родину Вавриш Софії можна за реквізитами:

5167 4901 7793 7894



або, переказавши кошти на рахунок у банку:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Софія Вавриш з Володимира-Волинського перебуває в лікарні з хімічним опіком стравоходу.Сім’я просить допомоги небайдужих, - пише Буг. Маленька дівчинка 29-го вересня 2018 року народження, за необережності потрапила до лікарні з опіком стравоходу та таким діагнозом: стеноз н/3 стравоходу, дивертикул н/3 стравоходу з перфорацією, медіастиніт, двобічний спонтанний пневмоторакс, п/шкірна емфізема шиї, обличчя, грудної клітки, гастростома.Від 10-го серпня дитині призначили відповідне лікування і післяпокращенням стану 15-го серпня їй провели операцію.Наразі Софійка продовжує лікування в хірургічному відділенні №2 Волинського обласного дитячого територіального медичного обєднання.Сім’я не може покрити самотужки витрати на лікування дитини, тому змушена звернутися до небайдужих.або, переказавши кошти на рахунок у банку:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію