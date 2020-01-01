Дівчинка з Волині, яка отримала хімічні опіки стравоходу, потребує допомоги небайдужих
Сьогодні, 13:48
Софія Вавриш з Володимира-Волинського перебуває в лікарні з хімічним опіком стравоходу.
Сім’я просить допомоги небайдужих, - пише Буг.
Маленька дівчинка 29-го вересня 2018 року народження, за необережності потрапила до лікарні з опіком стравоходу та таким діагнозом: стеноз н/3 стравоходу, дивертикул н/3 стравоходу з перфорацією, медіастиніт, двобічний спонтанний пневмоторакс, п/шкірна емфізема шиї, обличчя, грудної клітки, гастростома.
Від 10-го серпня дитині призначили відповідне лікування і після
покращенням стану 15-го серпня їй провели операцію.
Наразі Софійка продовжує лікування в хірургічному відділенні №2 Волинського обласного дитячого територіального медичного обєднання.
Сім’я не може покрити самотужки витрати на лікування дитини, тому змушена звернутися до небайдужих.
Підтримати родину Вавриш Софії можна за реквізитами:
5167 4901 7793 7894
або, переказавши кошти на рахунок у банку:
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Сім’я просить допомоги небайдужих, - пише Буг.
Маленька дівчинка 29-го вересня 2018 року народження, за необережності потрапила до лікарні з опіком стравоходу та таким діагнозом: стеноз н/3 стравоходу, дивертикул н/3 стравоходу з перфорацією, медіастиніт, двобічний спонтанний пневмоторакс, п/шкірна емфізема шиї, обличчя, грудної клітки, гастростома.
Від 10-го серпня дитині призначили відповідне лікування і після
покращенням стану 15-го серпня їй провели операцію.
Наразі Софійка продовжує лікування в хірургічному відділенні №2 Волинського обласного дитячого територіального медичного обєднання.
Сім’я не може покрити самотужки витрати на лікування дитини, тому змушена звернутися до небайдужих.
Підтримати родину Вавриш Софії можна за реквізитами:
5167 4901 7793 7894
або, переказавши кошти на рахунок у банку:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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