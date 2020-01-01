Ще один мурал у Луцьку оживатиме за допомогою смартфона. ФОТО

Андрій Присяжнюк завершив роботу над новим арт-об'єктом на фасаді колишнього кінотеатру «Зміна».



Щоб побачити мурал в кольорі потрібно використати додаток доповненої реальності, пише на своїй сторінці у



«За допомогою сучасних технологій ми отримуємо надреалістичні фотографії та відео, в яких часто використовуються різні фільтри які підсилюють колір.



З власних спостережень формується враження, що реальність виглядає сірою. Ми все більше дивимося на світ через призму гаджетів. Щоб побачити мурал в кольорі потрібно використати додаток доповненої реальності. Цим я хочу привернути увагу глядача до нашої залежності від смартфонів», - написав вуличний художник.





«Кінотеатр «Зміна» збудований 1963 року. Приклад радянського модернізму. В даному стінописі я поставив перед собою задачу вписати абстрактну пластичну форму в існуюче середовище. Організувати формат, враховуючи архітектурні конструкції (вікна тощо).



Через відсутність «коду міста» вулиці перенавантажені кольором та іншим візуальним сміттям. Монохромна робота не перенасичує кольором існуюче середовище та органічно вписується в нього. Симбіозу архітектури з новим муралом вдається досягнути за рахунок використаних елементів мозаїки, яка збереглася на одній з стін будівлі», – пояснює митець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький художникзавершив роботу над новим арт-об'єктом на фасаді колишнього кінотеатру «Зміна».Щоб побачити мурал в кольорі потрібно використати додаток доповненої реальності, пише на своїй сторінці у facebook Андрій Присяжнюк.«За допомогою сучасних технологій ми отримуємо надреалістичні фотографії та відео, в яких часто використовуються різні фільтри які підсилюють колір.З власних спостережень формується враження, що реальність виглядає сірою. Ми все більше дивимося на світ через призму гаджетів. Щоб побачити мурал в кольорі потрібно використати додаток доповненої реальності. Цим я хочу привернути увагу глядача до нашої залежності від смартфонів», - написав вуличний художник.«Кінотеатр «Зміна» збудований 1963 року. Приклад радянського модернізму. В даному стінописі я поставив перед собою задачу вписати абстрактну пластичну форму в існуюче середовище. Організувати формат, враховуючи архітектурні конструкції (вікна тощо).Через відсутність «коду міста» вулиці перенавантажені кольором та іншим візуальним сміттям. Монохромна робота не перенасичує кольором існуюче середовище та органічно вписується в нього. Симбіозу архітектури з новим муралом вдається досягнути за рахунок використаних елементів мозаїки, яка збереглася на одній з стін будівлі», – пояснює митець.

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