Масові підпали автівок на Волині: поліція провела масштабні обшуки. ФОТО
Сьогодні, 17:51
Останнім часом у Ковелі сколихнула інформація про підпали транспортних засобів. Тому волинські поліцейські провели одне з масштабних відпрацювань, а саме 14 санкціонованих обшуків.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що останнім часом у Ковелі трапилось уже декілька пожеж авто. До прикладу, 9 серпня на вулиці Сагайдачного горів автомобіль. А 5 серпня на вулиці
Тімірязєва теж була пожежа. Окрім того, 13 серпня поблизу школи №7 на дорозі горіла автівка.
Обшуки провели сьогодні, 15 вересня, працівники апарату ГУНП у Волинській області, управління КОРД, роти поліції особливого призначення, роти ТОР УПП у Волинській області, Ковельського відділу поліції та сусідніх територіальних підрозділів.
Наголошують, що поліція продовжує відпрацьовувати всі можливі версії підпалів у Ковелі, аби встановити причетних до цих протиправних дій осіб. Нині відкрите кримінальне провадження за ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах).
14 обшуків провели, аби відшукати в ймовірно причетних осіб предмети та речі, за допомогою яких вони вчиняли ці та інші злочини.
Сьогодні в результаті обшуків у них виявили та вилучили рослини конопель, предмети, схожі на зброю, маски з прорізами для очей, радіостанції, засоби злому, мобільні термінали, сім-картки, номерні знаки, документи та інші речі, які могли використовуватись у протиправній діяльності.
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що останнім часом у Ковелі трапилось уже декілька пожеж авто. До прикладу, 9 серпня на вулиці Сагайдачного горів автомобіль. А 5 серпня на вулиці
Тімірязєва теж була пожежа. Окрім того, 13 серпня поблизу школи №7 на дорозі горіла автівка.
Обшуки провели сьогодні, 15 вересня, працівники апарату ГУНП у Волинській області, управління КОРД, роти поліції особливого призначення, роти ТОР УПП у Волинській області, Ковельського відділу поліції та сусідніх територіальних підрозділів.
Наголошують, що поліція продовжує відпрацьовувати всі можливі версії підпалів у Ковелі, аби встановити причетних до цих протиправних дій осіб. Нині відкрите кримінальне провадження за ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах).
14 обшуків провели, аби відшукати в ймовірно причетних осіб предмети та речі, за допомогою яких вони вчиняли ці та інші злочини.
Сьогодні в результаті обшуків у них виявили та вилучили рослини конопель, предмети, схожі на зброю, маски з прорізами для очей, радіостанції, засоби злому, мобільні термінали, сім-картки, номерні знаки, документи та інші речі, які могли використовуватись у протиправній діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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