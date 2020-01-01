У Ківерцівському районі вантажівка на смерть збила хлопця





Автопригода трапилася близько 4 години ранку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом автомобіля перебував 41-річний житель Житомирської області. Водій наїхав на пішохода, 21-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Дерно Ківерцівського району автомобіль DAF збив хлопця.Автопригода трапилася близько 4 години ранку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом автомобіля перебував 41-річний житель Житомирської області. Водій наїхав на пішохода, 21-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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