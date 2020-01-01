У Ківерцівському районі вантажівка на смерть збила хлопця
Сьогодні, 10:13
На автодорозі у селі Дерно Ківерцівського району автомобіль DAF збив хлопця.
Автопригода трапилася близько 4 години ранку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля перебував 41-річний житель Житомирської області. Водій наїхав на пішохода, 21-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Автопригода трапилася близько 4 години ранку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля перебував 41-річний житель Житомирської області. Водій наїхав на пішохода, 21-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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