У волинянина в позашляховику знайшли 4 мішки бурштину

У Володимирецькому районі на Рівненщині поліцейські вилучили у волинянина бурштин.Зазначаєтся, що автомобіль патрульні зупинили 15 вересня близько 16 години поблизу селища Володимирець, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Водій автомобіля Mitsubishi Pajero, 21-річний житель селища Любешів Волинської області, під час спілкування із правоохоронцями почав помітно нервувати. Однак, на прохання показати багажне відділення, погодився.Під час перевірки працівники поліції виявили чотири поліпропіленові мішки, у яких знаходився бурштин різної фракції загальною вагою 45 кілограмів.Від будь-яких пояснень керманич відмовився, як і інші двоє пасажирів, які перебували в позашляховику.За фактом незаконного перевезення бурштину слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. «Сонячне» каміння поліцейські вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Авто помістили на територію місцевого відділення поліції.