У волинянина в позашляховику знайшли 4 мішки бурштину
Сьогодні, 12:06
У Володимирецькому районі на Рівненщині поліцейські вилучили у волинянина бурштин.
Зазначаєтся, що автомобіль патрульні зупинили 15 вересня близько 16 години поблизу селища Володимирець, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Водій автомобіля Mitsubishi Pajero, 21-річний житель селища Любешів Волинської області, під час спілкування із правоохоронцями почав помітно нервувати. Однак, на прохання показати багажне відділення, погодився.
Під час перевірки працівники поліції виявили чотири поліпропіленові мішки, у яких знаходився бурштин різної фракції загальною вагою 45 кілограмів.
Від будь-яких пояснень керманич відмовився, як і інші двоє пасажирів, які перебували в позашляховику.
За фактом незаконного перевезення бурштину слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. «Сонячне» каміння поліцейські вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Авто помістили на територію місцевого відділення поліції.
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Зазначаєтся, що автомобіль патрульні зупинили 15 вересня близько 16 години поблизу селища Володимирець, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Водій автомобіля Mitsubishi Pajero, 21-річний житель селища Любешів Волинської області, під час спілкування із правоохоронцями почав помітно нервувати. Однак, на прохання показати багажне відділення, погодився.
Під час перевірки працівники поліції виявили чотири поліпропіленові мішки, у яких знаходився бурштин різної фракції загальною вагою 45 кілограмів.
Від будь-яких пояснень керманич відмовився, як і інші двоє пасажирів, які перебували в позашляховику.
За фактом незаконного перевезення бурштину слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. «Сонячне» каміння поліцейські вилучили та скеровуватимуть на експертизу. Авто помістили на територію місцевого відділення поліції.
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