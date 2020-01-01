У Рожищі прикордонники подарували дітям поні для занять з іпотерапії. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
Днями військовослужбовці Луцького прикордонного загону відвідали Рожищенський навчально-реабілітаційний центр. Охоронці кордону вже декілька років опікуються дітьми, які потребують особливої уваги.
Наразі у закладі перебувають 80 хлопчиків та дівчаток, вихованням яких займається персонал під керівництвом директорки закладу Тамари Сітовської. У співпраці з меценатами, прикордонники подарували маленьким вихованцям закладу справжнього поні, йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Діти одразу ж почали бавитися з твариною на ім’я Майя, а очільниця реабілітаційного центру відзначила, що новий житель їх закладу допоможе у вихованні та лікуванні діток.
«Уже другий рік наш заклад співпрацює з Луцьким прикордонним загоном. І сьогодні у нас відбулася чергова зустріч. Вона є особливою, тому що наші друзі подарували нашим дітям чудовe поні. Це означає, що відсьогодні ми зможемо запровадити нову освітню послугу – іпотерапію. Саме іпотерапія є унікальним методом лікування й реабілітації. Вона корисна для дітей з різними психічними та фізичними порушеннями. Діти з перших хвилин полюбили цю тварину, встановили з нею контакт. Вона є спокійною та сумирною. Утримуватися поні буде в шкільній стайні. Ми, благо, маємо таку конюшню. Випасатися буде на нашому шкільному подвір’ї. Уже на два місяці ми запаслися кормами. І, знову ж таки, завдяки небайдужим людям. Я щиро дякую керівництву Луцького прикордонного загону, усім небайдужим та бажаю всім здоров’я, добра, плідної праці та успіхів у цьому нелегкому житті», – зауважила Тамара Михайлівна.
Також командир Луцького загону разом з колегами-прикордонниками доставили до закладу речі першої необхідності, серед яких: одяг, антисептики, одноразові рушники, а також солодощі та навчально-розвивальні іграшки.
Представники Держприкордонслужби й надалі допомагатимуть Рожищенському навчально-реабілітаційному центру. Вже невдовзі на діток чекають нові подарунки та сюрпризи.
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Наразі у закладі перебувають 80 хлопчиків та дівчаток, вихованням яких займається персонал під керівництвом директорки закладу Тамари Сітовської. У співпраці з меценатами, прикордонники подарували маленьким вихованцям закладу справжнього поні, йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Діти одразу ж почали бавитися з твариною на ім’я Майя, а очільниця реабілітаційного центру відзначила, що новий житель їх закладу допоможе у вихованні та лікуванні діток.
«Уже другий рік наш заклад співпрацює з Луцьким прикордонним загоном. І сьогодні у нас відбулася чергова зустріч. Вона є особливою, тому що наші друзі подарували нашим дітям чудовe поні. Це означає, що відсьогодні ми зможемо запровадити нову освітню послугу – іпотерапію. Саме іпотерапія є унікальним методом лікування й реабілітації. Вона корисна для дітей з різними психічними та фізичними порушеннями. Діти з перших хвилин полюбили цю тварину, встановили з нею контакт. Вона є спокійною та сумирною. Утримуватися поні буде в шкільній стайні. Ми, благо, маємо таку конюшню. Випасатися буде на нашому шкільному подвір’ї. Уже на два місяці ми запаслися кормами. І, знову ж таки, завдяки небайдужим людям. Я щиро дякую керівництву Луцького прикордонного загону, усім небайдужим та бажаю всім здоров’я, добра, плідної праці та успіхів у цьому нелегкому житті», – зауважила Тамара Михайлівна.
Також командир Луцького загону разом з колегами-прикордонниками доставили до закладу речі першої необхідності, серед яких: одяг, антисептики, одноразові рушники, а також солодощі та навчально-розвивальні іграшки.
Представники Держприкордонслужби й надалі допомагатимуть Рожищенському навчально-реабілітаційному центру. Вже невдовзі на діток чекають нові подарунки та сюрпризи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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