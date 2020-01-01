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У громаді на Волині збирають овочі для лікарень

У громаді на Волині збирають овочі для лікарень
У Колківській громаді вже традиційно проводять благодійну акцію щодо збору картоплі та овочів для лікувальних закладів.

Про це йдеться на сайті Колківської ОТГ.

"Цьогоріч визначено об’єкти, на які буде здійснено заготівлю даної продукції, а саме КП «Колківська районна лікарня» та Волинська обласна клінічна лікарня", -йдеться у повідомлені

Збір буде тривати до кінця вересня. Долучитись до акції можуть усі жителі громади.

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Теги: збір, овочі, лікарні
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