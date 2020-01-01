У громаді на Волині збирають овочі для лікарень





Про це йдеться на сайті Колківської ОТГ.



"Цьогоріч визначено об’єкти, на які буде здійснено заготівлю даної продукції, а саме КП «Колківська районна лікарня» та Волинська обласна клінічна лікарня", -йдеться у повідомлені



Збір буде тривати до кінця вересня. Долучитись до акції можуть усі жителі громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Колківській громаді вже традиційно проводять благодійну акцію щодо збору картоплі та овочів для лікувальних закладів.Про це йдеться на сайті Колківської ОТГ."Цьогоріч визначено об’єкти, на які буде здійснено заготівлю даної продукції, а саме КП «Колківська районна лікарня» та Волинська обласна клінічна лікарня", -йдеться у повідомленіЗбір буде тривати до кінця вересня. Долучитись до акції можуть усі жителі громади.

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