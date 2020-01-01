У громаді на Волині збирають овочі для лікарень
Сьогодні, 10:17
У Колківській громаді вже традиційно проводять благодійну акцію щодо збору картоплі та овочів для лікувальних закладів.
Про це йдеться на сайті Колківської ОТГ.
"Цьогоріч визначено об’єкти, на які буде здійснено заготівлю даної продукції, а саме КП «Колківська районна лікарня» та Волинська обласна клінічна лікарня", -йдеться у повідомлені
Збір буде тривати до кінця вересня. Долучитись до акції можуть усі жителі громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Колківської ОТГ.
"Цьогоріч визначено об’єкти, на які буде здійснено заготівлю даної продукції, а саме КП «Колківська районна лікарня» та Волинська обласна клінічна лікарня", -йдеться у повідомлені
Збір буде тривати до кінця вересня. Долучитись до акції можуть усі жителі громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Осінь – час зміцнити імунітет: топ вітамінних добавок*
Сьогодні, 10:32
У громаді на Волині збирають овочі для лікарень
Сьогодні, 10:17
На Чернігівщині в хасидів виявили коронавірус, а вони відмовляються від госпіталізації
Сьогодні, 09:40