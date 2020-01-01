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Вінницьке підприємство відсудило у волинської фірми понад пів мільйона гривень

Вінницьке підприємство відсудило у волинської фірми понад пів мільйона гривень
Вінницьке приватне підприємства «Конекс» стягнуло з волинського товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ТАБ» близько 550 тисяч гривень заборгованості.

Про це стало відомо з рішення Господарського суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, на адресу суду надійшла позовна заява приватного підприємства «Конекс» про стягнення на його користь з товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ТАБ» 546 тисяч 307 гривень, зокрема 434 тисяч 621 гривні заборгованості по оплаті товарно-матеріальних цінностей, відпущених відповідачу на підставі та на виконання умов укладеного між сторонами договору поставки, 18 тисяч 667 гривень пені, 86 тисяч 924 гривень штрафу в розмірі 20% від вартості отриманого та неоплаченого товару, 3 918 гривень трьох процентів річних, а також 2 тисячі 175 гривень інфляційних.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що ТОВ «АГРО ТАБ» не виконало взяті на себе згідно договору поставки зобов`язання в частині проведення з позивачем розрахунків по оплаті поставленого товару, чим заборгувало постачальнику 434 тисячі 621 гривню. Відтак суд повністю задовольнив позов про стягнення коштів.

На сайті youcontrol вказано, що приватне підприємства «Конекс» спеціалізується на роздрібній торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, натомість «АГРО ТАБ» також спеціалізується на роздрібній торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, а додатковим видом діяльності є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

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Теги: фірма, суд, Вінниця
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