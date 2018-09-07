Першокурсників ВНУ імені Лесі Українки урочисто посвятили у студенти. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася урочиста церемонія інавгурації першокурсників.Цьогоріч 1327 юнаків і дівчат складали присягу студента на вірність у навчанні і праці своїй альма-матер 18 вересня на університетському стадіоні імені Віктора Завадського.«Новобранці» навчатимуться на 14-х факультетах, 3-х інститутах та коледжі технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки. 850 студентів, котрі мають найвищі навчальні досягнення, здобуватимуть ступені магістрів, 50 осіб навчатимуться на аспірантурі, 7 – на докторантурі, 425 здобуватимуть освіту у КТБП.Урочисте відкриття заходу відбулося традиційним виконанням державного Гімну, наживо заспівав його заслужений артист естрадного мистецтва УкраїниРектор Волинського національного університету імені Лесі Українки, вітаючи студентів вишу, перш за все згадав про те, що вони мають велику честь жити і навчатися на славетній волинській землі та провів невеликий екскурс в історію.«Історія розпочалася із Волинської вищої гімназії і реалізувалася у 1940 році створенням Луцького педагогічного інституту, який у 90-х роках 20-го століття переріс у серйозний і сильний Волинський національний університет. Ми пишаємося тим, що живемо і працюємо саме тут. Ми вже маємо наказ міністра освіти і науки України щодо перейменування університету зі Східноєвропейського на Волинський національний університет імені Лесі Українки. Процедура перейменування займає певний час, потрібно змінити статут, затвердити, зібрати конференцію трудового колективу і таке інше, але я вас запевняю, що за 2–3 тижні ми матимемо офіційно змінену назву», – сказав Анатолій Цьось і згадав про здобутки вишу, мовляв, ВНУ – університет, який найшвидше розвивається.За різноманітними рейтингами, навчальний заклад має динамічне зростання показників успішності та популярності. Як аргумент ректор назвав статистику щодо ТОП-200 вишів України. «За рік ми підвищили наші з вами позиції на 17 пунктів. Консолідований рейтинг: із 37-го на 31 місце, рейтинг Webometrics: із 124 на 31 місце. Я щиро дякую нашим викладачам, колегам і студентам за хорошу, якісну роботу, за те, що допомагають представляти наш університет на найвищих позиціях у всеукраїнських і світових рейтингах», – зі слів ректора, у ВНУ, до того ж, чи не найкраще в Україні реалізували програму подвійного диплому, адже станом на сьогодні понад 100 студентів здобувають освіту в обласному центрі Волині та у якомусь виші за кордоном за дванадцятьма спеціальностями.Також повідомив, що за останні пів року в університеті реалізували елементи дуальної освіти та підписали 27 тристоронніх угод між студентами, навчальним закладом і виробництвом на реалізацію цієї системи.Зауважив, що, окрім цього, в університеті активно займаються реалізацією національного проєкту – підготовкою 14-ти томів творів Лесі Українки. «В історії України такого не було, аби працівники університету виконували роботу на 6,4 мільйони по підготовці повного академічного зібрання творів письменниці», – зауважує ректор.Із важливою подією студентів вишу прийшли також привітати голова Волинської обласної ради, начальниця управління освіти та молоді Волинської ОДА, перший заступник міського голови, настоятель храму Софії Премудрості - Божої Волинського національного університету імені Лесі Українки, голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки, директор ТВО Internet Devels, секретар наглядової ради Волинського національного університету імені Лесі Українки, заступник директора історико-культурного заповідника, президент міжнародного фонду соціальної адаптації управління проектом «Україна – Норвегія», директор Волинського державного училища культури і мистецтв ім. Стравінськогоі ректор Львівського державного університету фізичної культури. Також на дійстві були присутні директори волинських коледжів, родичі і друзі студентів.Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович каже, що дуже пишається тим, що стільки студентів обрали цей потужний вищий навчальний заклад, адже, як попередньо згадував ректор університету, виш посів 27-місце в Україні за кількістю поданих заявок на навчання.«Звертаюся до вас, першокурсники, аби ви використали свій час тут дуже продуктивно. Виключно від вас залежить, ким ви будете на ринку праці. Звісно, важливу роль відіграє і професорсько–викладацький склад. Хтось буде розказувати, хтось пояснювати, а хтось надихатиме. Повірте, студенти, такі будуть. А вам, викладачі, я бажаю надихнути кожну цю душу, яка сьогодні тут перебуває», – виступила посадовиця і додала, що, окрім цього, дуже важливо обрати правильне коло спілкування і оточення під час навчання.Новинкою 2020-2021 навчального року стало відзначення найкращих студентів першого року навчання. Із рук ректора Анатолія Цьося 50 студентів-першокурсників, які отримали найвищі бали ЗНО, отримали стипендію від Фонду«Тільки разом».«Ви можете думати, що і так вже довго вчитеся», – звернулася до першокурсників начальниця управління освіти: «11 років у школі, а попереду ще 5 років в університеті, але ви повинні розуміти, що вчитися потрібно впродовж усього життя. Лише тоді ми матимемо гарний результат. Я бажаю вам найвищих успіхів», – сказала Людмила Плахотна.Далі ж для гостей урочистостей виступили талановиті студенти вишу, вітаючи танцями і піснями із початком нового, а для когось і першого, навчального року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.