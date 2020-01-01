У Луцьку розшукують дівчинку, яка не повернулась додому після школи
Сьогодні, 21:47
У Луцьку розшукують ученицю 7 класу ЗОШ №15 Сотнікову Людмилу Володимирівну, яка сьогодні вийшла зі школи після 14 год. і додому поки не повернулася.
Про це інформує Сектор комунікації поліції Волині.
Прикмети: одягнена в гольф білого кольору, жилет білого кольору з хутром на капюшоні, сірі джинси, кросівки темного кольору, мала рюкзак чорного кольору.
В разі будь-якої інформації просять повідомляти 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Сектор комунікації поліції Волині.
Прикмети: одягнена в гольф білого кольору, жилет білого кольору з хутром на капюшоні, сірі джинси, кросівки темного кольору, мала рюкзак чорного кольору.
В разі будь-якої інформації просять повідомляти 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ігоря Поліщука офіційно висунули кандидатом у мери Луцька. ФОТО
Сьогодні, 22:34
Район на Волині отримає компенсацію за ризик від Рівненської АЕС
Сьогодні, 22:25
У Луцьку розшукують дівчинку, яка не повернулась додому після школи
Сьогодні, 21:47