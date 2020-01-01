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У Луцьку розшукують дівчинку, яка не повернулась додому після школи

У Луцьку розшукують дівчинку, яка не повернулась додому після школи
У Луцьку розшукують ученицю 7 класу ЗОШ №15 Сотнікову Людмилу Володимирівну, яка сьогодні вийшла зі школи після 14 год. і додому поки не повернулася.

Про це інформує Сектор комунікації поліції Волині.

Прикмети: одягнена в гольф білого кольору, жилет білого кольору з хутром на капюшоні, сірі джинси, кросівки темного кольору, мала рюкзак чорного кольору.

В разі будь-якої інформації просять повідомляти 102.

У Луцьку розшукують дівчинку, яка не повернулась додому після школи

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Теги: розшук, школа, поліція
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