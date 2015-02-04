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Чи дійсне водійське посвідчення, можна перевірити онлайн

Чи дійсне водійське посвідчення, можна перевірити онлайн
Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ запустив новий електронний сервіс – Перевірку посвідчення водія.

На ньому можна самотужки перевірити дійсність документів за серією і номером посвідчення. Про це інформують на сайті МВС.

Для перевірки потрібно зайти на сайт opendata.hsc.gov.ua і ввести серію та номер посвідчення.

Далі натиснути кнопку "Я не робот" та натиснути "Перевірити".

Якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі МВС, на екрані з’явиться вся інформація, зазначена на бланку посвідчення.

Сервіс надає можливість перевіряти посвідчення водія, видані після 2013 року.

На сайті працює аналогічний функціонал перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

До слова, Кабмін затвердив новий вигляд бланків посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію авто. Оновлений вигляд документів відповідає європейським вимогам.

Відтепер на посвідченні буде вказана група крові водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП.

Також буде інформація і щодо згоди або незгоди на донорство.

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Теги: водійське посвідчення, перевірка, МВС
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