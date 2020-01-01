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Знайшли семикласницю, яка зникла у Луцьку

Знайшли семикласницю, яка зникла у Луцьку
Ученицю 7 класу ЗОШ №15 Олександру Сотнікову, яка у п'ятницю, 18 вересня, не повернулась додому після школи, знайшли.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в поліції.

"Безвісти зниклу дівчинку знайшли. Протиправних дій щодо неї не скоєно", - прокоментували правоохоронці.

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Теги: розшук, школа, поліція
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