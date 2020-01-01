Знайшли семикласницю, яка зникла у Луцьку

Олександру Сотнікову, яка у п'ятницю, 18 вересня, не повернулась додому після школи, знайшли.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в поліції.



"Безвісти зниклу дівчинку знайшли. Протиправних дій щодо неї не скоєно", - прокоментували правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ученицю 7 класу ЗОШ №15, яка у п'ятницю, 18 вересня, не повернулась додому після школи, знайшли.Про цеповідомили в поліції."Безвісти зниклу дівчинку знайшли. Протиправних дій щодо неї не скоєно", - прокоментували правоохоронці.

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