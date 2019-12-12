Провели в останню путь загиблого на Сході бійця волинської бригади

Романа Червінського, військового волинської бригади. Чин похорону відбувся в церкві Святого Миколая.



Про це



Віддати шану воїну та гідно провести в останню путь Романа Червінського прибули перший заступника голови Яворівської районної державної адміністрації Віталій Денега, влада Мостиського району, родичі, побратими, друзі та мешканці села.



Нагадаємо, Червінський Роман трагічно загинув 16 вересня 2020 року під час виконання військового обов'язку.



Червінський Роман Ярославович, 29.07.1991 р. - син військового, мешканець м. Яворова, призваний на військову службу у 2011 році.



У 2015 році мобілізований Яворівсько-Мостиським ОРВК та проходив службу як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



У хлопця залишились мама, тато та брат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 вересня у селі Радохинці Мостиського району провели в останню путь Героя України, військового волинської бригади. Чин похорону відбувся в церкві Святого Миколая.Про це йдеться на сайті Яворівської РДА.Віддати шану воїну та гідно провести в останню путь Романа Червінського прибули перший заступника голови Яворівської районної державної адміністрації, влада Мостиського району, родичі, побратими, друзі та мешканці села.Нагадаємо, Червінський Роман трагічноЧервінський Роман Ярославович, 29.07.1991 р. - син військового, мешканець м. Яворова, призваний на військову службу у 2011 році.У 2015 році мобілізований Яворівсько-Мостиським ОРВК та проходив службу як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.У хлопця залишились мама, тато та брат.

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