Із 21 вересня Укрзалізниця відновлює продаж квитків на низку поїздів далекого сполучення





Про це повідомляє



Як зазначається, це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Так, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди: №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №8/7 Чернівці – Київ, №12/11 Одеса – Львів, №15/16 Харків – Рахів, №21/22 Харків – Трускавець, №41/42 Дніпро – Трускавець, №43/44 Івано-Франківськ – Київ, №45/46 Ужгород – Лисичанськ, №49/50 Київ – Трускавець, №81/82 Київ – Ужгород, №86/85 Львів – Новоолексіївка, №98/97 Ковель – Київ, №108/107 Одеса – Ужгород, №110/109 Львів – Херсон, №118/117 Чернівці – Київ, №136/135 Одеса – Чернівці, №145/146 Київ – Ізмаїл, №217/218 Київ – Рахів, №702/701 Львів – Чернівці, №715/716 Київ – Львів, №743/744 Київ – Львів, №749/750 Київ – Івано-Франківськ.



В УЗ додали, що усі пасажирські поїзди проходять посилене дезінфекційне оброблення перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укрзалізниця у зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у деяких містах із 21 вересня відновить продаж квитків на низку поїздів зі станцій, де раніше він був тимчасово зупинений.Про це повідомляє UATV із посиланням на сайт УЗ.Як зазначається, це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Так, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди: №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №8/7 Чернівці – Київ, №12/11 Одеса – Львів, №15/16 Харків – Рахів, №21/22 Харків – Трускавець, №41/42 Дніпро – Трускавець, №43/44 Івано-Франківськ – Київ, №45/46 Ужгород – Лисичанськ, №49/50 Київ – Трускавець, №81/82 Київ – Ужгород, №86/85 Львів – Новоолексіївка, №98/97 Ковель – Київ, №108/107 Одеса – Ужгород, №110/109 Львів – Херсон, №118/117 Чернівці – Київ, №136/135 Одеса – Чернівці, №145/146 Київ – Ізмаїл, №217/218 Київ – Рахів, №702/701 Львів – Чернівці, №715/716 Київ – Львів, №743/744 Київ – Львів, №749/750 Київ – Івано-Франківськ.В УЗ додали, що усі пасажирські поїзди проходять посилене дезінфекційне оброблення перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту.

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