Курс валют у Луцьку на 21 вересня
Сьогодні, 09:06
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.10, а продаж – 28.19.
Євро при купівлі становить – 33.11, продажу – 33.30.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.39.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.47.
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Євро при купівлі становить – 33.11, продажу – 33.30.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.39.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.47.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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