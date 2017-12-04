У Міноборони показали новий сухпайок
Сьогодні, 01:13
Міністерство оборони показало новий разовий сухпайок для військових. Новий варіант містить більше м’яса, а жерстяні банки замінили на алюмінієві реторт-пакети.
Про це повідомляє Громадське, посилаючись на пресслужбу Міноборони.
Всього для військових планують створити 24 варіанти раціонів. В міністерстві запевняють — всі вони будуть різноманітні та зручні під час виконання завдань. Зараз готові лише два варіанти.
У новому сухпайку військові отримають: 100 грамів м’ясної консерви, 60 грамів паштету, 280 грамів основної страви та ще 50 грамів м’яса (як приклад — гречка з овочами та свининою), галетне печиво, стік меду, кава та чай.
Зараз українські військовослужбовці мають змогу отримати пайок за двома нормами №15 та № 10. Обидва варіанти застарілі, до того ж розраховані на добу. Тобто якщо військовий «отримає на руки» такий пакет під на час виконання завдання вранці, то вже не зможе отримати гарячу вечерю та сніданок наступного дня.
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Про це повідомляє Громадське, посилаючись на пресслужбу Міноборони.
Всього для військових планують створити 24 варіанти раціонів. В міністерстві запевняють — всі вони будуть різноманітні та зручні під час виконання завдань. Зараз готові лише два варіанти.
У новому сухпайку військові отримають: 100 грамів м’ясної консерви, 60 грамів паштету, 280 грамів основної страви та ще 50 грамів м’яса (як приклад — гречка з овочами та свининою), галетне печиво, стік меду, кава та чай.
Зараз українські військовослужбовці мають змогу отримати пайок за двома нормами №15 та № 10. Обидва варіанти застарілі, до того ж розраховані на добу. Тобто якщо військовий «отримає на руки» такий пакет під на час виконання завдання вранці, то вже не зможе отримати гарячу вечерю та сніданок наступного дня.
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