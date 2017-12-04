У Міноборони показали новий сухпайок





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Всього для військових планують створити 24 варіанти раціонів. В міністерстві запевняють — всі вони будуть різноманітні та зручні під час виконання завдань. Зараз готові лише два варіанти.



У новому сухпайку військові отримають: 100 грамів м’ясної консерви, 60 грамів паштету, 280 грамів основної страви та ще 50 грамів м’яса (як приклад — гречка з овочами та свининою), галетне печиво, стік меду, кава та чай.



Зараз українські військовослужбовці мають змогу отримати пайок за двома нормами №15 та № 10. Обидва варіанти застарілі, до того ж розраховані на добу. Тобто якщо військовий «отримає на руки» такий пакет під на час виконання завдання вранці, то вже не зможе отримати гарячу вечерю та сніданок наступного дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство оборони показало новий разовий сухпайок для військових. Новий варіант містить більше м’яса, а жерстяні банки замінили на алюмінієві реторт-пакети.Про це повідомляє Громадськ е, посилаючись на пресслужбу Міноборони.Всього для військових планують створити 24 варіанти раціонів. В міністерстві запевняють — всі вони будуть різноманітні та зручні під час виконання завдань. Зараз готові лише два варіанти.У новому сухпайку військові отримають: 100 грамів м’ясної консерви, 60 грамів паштету, 280 грамів основної страви та ще 50 грамів м’яса (як приклад — гречка з овочами та свининою), галетне печиво, стік меду, кава та чай.Зараз українські військовослужбовці мають змогу отримати пайок за двома нормами №15 та № 10. Обидва варіанти застарілі, до того ж розраховані на добу. Тобто якщо військовий «отримає на руки» такий пакет під на час виконання завдання вранці, то вже не зможе отримати гарячу вечерю та сніданок наступного дня.

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