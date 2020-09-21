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Волинь лідирує за штрафами водіїв перевантажених фур

Волинь лідирує за штрафами водіїв перевантажених фур
Інспектори "Укртрансбезпеки" за підсумками 14-20 вересня перевірили ще понад 26 тисяч транспортних засобів та нарахували близько 4,2 млн грн плати за перевантаження.

Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на пресслужбу Мінінфраструктури.

У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховали в Одеській, Миколаївській та Волинській областях.

"Разом з тим, у порівнянні з минулим тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) підвищилися у Волинській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Сумській та Чернівецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

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Теги: Волинь, штраф
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