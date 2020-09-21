Волинь лідирує за штрафами водіїв перевантажених фур





Про це повідомляє



У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховали в Одеській, Миколаївській та Волинській областях.



"Разом з тим, у порівнянні з минулим тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) підвищилися у Волинській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Сумській та Чернівецькій областях", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.



Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори "Укртрансбезпеки" за підсумками 14-20 вересня перевірили ще понад 26 тисяч транспортних засобів та нарахували близько 4,2 млн грн плати за перевантаження.Про це повідомляє "Економічна правда" , посилаючись на пресслужбу Мінінфраструктури.У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховали в Одеській, Миколаївській та Волинській областях."Разом з тим, у порівнянні з минулим тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю (ГВК) підвищилися у Волинській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Сумській та Чернівецькій областях", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт №3743, який посилює відповідальність учасників перевезень та вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.

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