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Маленький волинянин врятував однокласника, який тонув

Маленький волинянин врятував однокласника, який тонув
Під час літніх канікул ратнівчанин Марко Сабадаш порятував з річки Прип'ять свого однокласника Тіму. Хлопці навчаються у 3-му класі.

Про це інформує управління ДСНС в області.

Про свій добрий вчинок маленький волинянин скромно промовчав, але дізнавшись про це, працівники служби порятунку вирішили знайти юного героя і приїхали до його школи.

Зібравши дітей на подвір’ї Ратнівської загальноосвітньої школи, рятувальники висловили подяку учневі 3-а класу Марку Сабадашу за вчасно надану допомогу дитині, яка тонула, та відзначили рятівника грамотою та подарунком.

"Та найкращим подарунком, про який однокласники та друзі Марко і Тіма навіть і не мріяли, стала екскурсія у пожежну частину. Тут вони «приміряли» на себе професію рятувальника - детально вивчили все спецобладнання на пожежній машині, переглянули і доторкнулися до кожної деталі на спеціальних інструментах пожежних, побули і шоферами пожежного авто, і рятувальниками у захисних шоломах та обладунках", - йдеться в повідомленні.
Маленький волинянин врятував однокласника, який тонув
Маленький волинянин врятував однокласника, який тонув

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Теги: порятунок, діти, Волинь
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