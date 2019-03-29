Маленький волинянин врятував однокласника, який тонув
Сьогодні, 10:43
Під час літніх канікул ратнівчанин Марко Сабадаш порятував з річки Прип'ять свого однокласника Тіму. Хлопці навчаються у 3-му класі.
Про це інформує управління ДСНС в області.
Про свій добрий вчинок маленький волинянин скромно промовчав, але дізнавшись про це, працівники служби порятунку вирішили знайти юного героя і приїхали до його школи.
Зібравши дітей на подвір’ї Ратнівської загальноосвітньої школи, рятувальники висловили подяку учневі 3-а класу Марку Сабадашу за вчасно надану допомогу дитині, яка тонула, та відзначили рятівника грамотою та подарунком.
"Та найкращим подарунком, про який однокласники та друзі Марко і Тіма навіть і не мріяли, стала екскурсія у пожежну частину. Тут вони «приміряли» на себе професію рятувальника - детально вивчили все спецобладнання на пожежній машині, переглянули і доторкнулися до кожної деталі на спеціальних інструментах пожежних, побули і шоферами пожежного авто, і рятувальниками у захисних шоломах та обладунках", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформує управління ДСНС в області.
Про свій добрий вчинок маленький волинянин скромно промовчав, але дізнавшись про це, працівники служби порятунку вирішили знайти юного героя і приїхали до його школи.
Зібравши дітей на подвір’ї Ратнівської загальноосвітньої школи, рятувальники висловили подяку учневі 3-а класу Марку Сабадашу за вчасно надану допомогу дитині, яка тонула, та відзначили рятівника грамотою та подарунком.
"Та найкращим подарунком, про який однокласники та друзі Марко і Тіма навіть і не мріяли, стала екскурсія у пожежну частину. Тут вони «приміряли» на себе професію рятувальника - детально вивчили все спецобладнання на пожежній машині, переглянули і доторкнулися до кожної деталі на спеціальних інструментах пожежних, побули і шоферами пожежного авто, і рятувальниками у захисних шоломах та обладунках", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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