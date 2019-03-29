Маленький волинянин врятував однокласника, який тонув

Під час літніх канікул ратнівчанинпорятував з річки Прип'ять свого однокласника. Хлопці навчаються у 3-му класі.Про це інформує управління ДСНС в області.Про свій добрий вчинок маленький волинянин скромно промовчав, але дізнавшись про це, працівники служби порятунку вирішили знайти юного героя і приїхали до його школи.Зібравши дітей на подвір’ї Ратнівської загальноосвітньої школи, рятувальники висловили подяку учневі 3-а класу Марку Сабадашу за вчасно надану допомогу дитині, яка тонула, та відзначили рятівника грамотою та подарунком."Та найкращим подарунком, про який однокласники та друзі Марко і Тіма навіть і не мріяли, стала екскурсія у пожежну частину. Тут вони «приміряли» на себе професію рятувальника - детально вивчили все спецобладнання на пожежній машині, переглянули і доторкнулися до кожної деталі на спеціальних інструментах пожежних, побули і шоферами пожежного авто, і рятувальниками у захисних шоломах та обладунках", - йдеться в повідомленні.