23 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
23 вересня в народному календарі вшановують святих Петра і Павла – єпископів Нікейських. В народі це осіннє свято називають"Павло-горобинник", адже вважається, що саме цього дня горобина найсолодша в році. Окрім вересневого свята, Петра і Павла офіційно відзначають 12 липня.
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Петро, Павло, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 23 вересня
– Багато горобини у лісі – до похмурої осені і суворої зими.
– Мало горобини – осінь буде сухою, а зима – пізньою.
Що можна робити 23 вересня
1. Цього дня треба зібрати горобину. Горобина, яку зберуть цього дня, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.
2. Гілочка горобини поставлена в цей день на столі принесе щастя в будинок.
3. Щоб в оселі було благополуччя, а нечиста сила оминала родину – треба ягоди горобини поставити під дах в будинку.
4. Сьогоднішній день вдалий для далеких поїздок. Вони пройдуть вдало та легко.
Що не можна робити 23 вересня
1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
2. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
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Іменини сьогодні святкують: Андрій, Петро, Павло, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 23 вересня
– Багато горобини у лісі – до похмурої осені і суворої зими.
– Мало горобини – осінь буде сухою, а зима – пізньою.
Що можна робити 23 вересня
1. Цього дня треба зібрати горобину. Горобина, яку зберуть цього дня, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.
2. Гілочка горобини поставлена в цей день на столі принесе щастя в будинок.
3. Щоб в оселі було благополуччя, а нечиста сила оминала родину – треба ягоди горобини поставити під дах в будинку.
4. Сьогоднішній день вдалий для далеких поїздок. Вони пройдуть вдало та легко.
Що не можна робити 23 вересня
1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
2. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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