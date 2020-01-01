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23 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 вересня в народному календарі вшановують святих Петра і Павла – єпископів Нікейських. В народі це осіннє свято називають"Павло-горобинник", адже вважається, що саме цього дня горобина найсолодша в році. Окрім вересневого свята, Петра і Павла офіційно відзначають 12 липня.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Петро, Павло, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 23 вересня

– Багато горобини у лісі – до похмурої осені і суворої зими.

– Мало горобини – осінь буде сухою, а зима – пізньою.

Що можна робити 23 вересня

1. Цього дня треба зібрати горобину. Горобина, яку зберуть цього дня, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.

2. Гілочка горобини поставлена в цей день на столі принесе щастя в будинок.
3. Щоб в оселі було благополуччя, а нечиста сила оминала родину – треба ягоди горобини поставити під дах в будинку.
4. Сьогоднішній день вдалий для далеких поїздок. Вони пройдуть вдало та легко.

Що не можна робити 23 вересня

1. Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

2. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.


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Теги: 23 вересня, свято
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