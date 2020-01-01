Двох волинян оштрафували за спалювання відходів на полі





На них склали протокол згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



А у Старовижівському районі під час рейду на озері Синівське вилучили 7 безгосподарських рибних сіток. Порушників на місці не виявили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівсьому районі під час рейду оштрафували двох екопорушників.На них склали протокол згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.А у Старовижівському районі під час рейду на озері Синівське вилучили 7 безгосподарських рибних сіток. Порушників на місці не виявили.

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