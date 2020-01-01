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Двох волинян оштрафували за спалювання відходів на полі

Двох волинян оштрафували за спалювання відходів на полі
У Ратнівсьому районі під час рейду оштрафували двох екопорушників.

На них склали протокол згідно з статтею 82 Кодексу України про адміністративну відповідальність за спалювання відходів, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

А у Старовижівському районі під час рейду на озері Синівське вилучили 7 безгосподарських рибних сіток. Порушників на місці не виявили.

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Теги: екопорушення, штраф
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Коментарі 1
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А гній можна на полі трясти без довідки від губернатора
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