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Волинські митники завадили масштабній контрабанді ліків і стероїдів

Волинські митники завадили масштабній контрабанді ліків і стероїдів
Волинські митники спільно з ГВ БКОЗ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області завадили незаконному переміщенню через кордон України партії лікарських засобів, у тому числі із вмістом сильнодіючих речовин (метандієнон, нандролон, що відносять до анаболітичних стероїдів).

Про це повідомили на сторінці Волинської митниці Держмитслужби у Facebook.

Під час проведення митних формальностей затримали громадянина України, який намагався перемістити і приховати від митного контролю близько 14 000 пігулок, що мають у своєму складі сильнодіючі речовини.

На даний час слідчі СУ ГУ провели огляд місця події, лікарські засоби вилучили.

Волинські митники завадили масштабній контрабанді ліків і стероїдів
Волинські митники завадили масштабній контрабанді ліків і стероїдів
Волинські митники завадили масштабній контрабанді ліків і стероїдів

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Теги: Волинь, митниця, Держмитслужба, контрабанда, стероїди, Київ
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