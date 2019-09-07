Волинські митники завадили масштабній контрабанді ліків і стероїдів





Про це



Під час проведення митних формальностей затримали громадянина України, який намагався перемістити і приховати від митного контролю близько 14 000 пігулок, що мають у своєму складі сильнодіючі речовини.



На даний час слідчі СУ ГУ провели огляд місця події, лікарські засоби вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські митники спільно з ГВ БКОЗ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області завадили незаконному переміщенню через кордон України партії лікарських засобів, у тому числі із вмістом сильнодіючих речовин (метандієнон, нандролон, що відносять до анаболітичних стероїдів).Про це повідомили на сторінці Волинської митниці Держмитслужби у Facebook.Під час проведення митних формальностей затримали громадянина України, який намагався перемістити і приховати від митного контролю близько 14 000 пігулок, що мають у своєму складі сильнодіючі речовини.На даний час слідчі СУ ГУ провели огляд місця події, лікарські засоби вилучили.

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