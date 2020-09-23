У Німеччині обшукали підприємства через нелегальних працівників, серед них – українці





Про це повідомляє



За словами представника федеральної поліції, правоохоронці мають намір допитати понад 80 іноземних робітників, в основному з країн Східної Європи, що не входять в ЄС, таких як Україна і Білорусь.



У центрі розслідування знаходяться дві компанії, які підозрюються в незаконному завезенні робітників до Німеччини для робіт із пакування м'яса.



Цього року м'ясопереробний сектор Німеччини піддався критиці через широке використання найнятих робітників-мігрантів зі Східної Європи, оскільки неналежні умови роботи стали причиною декількох спалахів коронавірусу на підприємствах.



За даними видання Tagesschau, розслідування ведеться щодо десяти основних підозрюваних у віці від 41 до 56 років. Серед них вісім чоловіків і дві жінки. Йдеться про звинувачення в злочинній і комерційній контрабанді та підробці документів. Під час обшуків були конфісковані цінності на суму 1,5 мільйона євро.



Дві компанії звинувачуються в тому, що вони привозили до Німеччини робітників з підробленими документами. Вони організовували проживання та транспорт, а натомість за ці послуги отримували частину заробітної плати робітників.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Німецька поліція обшукала понад 40 будинків і підприємств у п'яти німецьких землях рано вранці в середу, 23 вересня, в рамках розслідування незаконного ввезення в країну іноземних робітників для роботи в м'ясопереробній промисловості.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.За словами представника федеральної поліції, правоохоронці мають намір допитати понад 80 іноземних робітників, в основному з країн Східної Європи, що не входять в ЄС, таких як Україна і Білорусь.У центрі розслідування знаходяться дві компанії, які підозрюються в незаконному завезенні робітників до Німеччини для робіт із пакування м'яса.Цього року м'ясопереробний сектор Німеччини піддався критиці через широке використання найнятих робітників-мігрантів зі Східної Європи, оскільки неналежні умови роботи стали причиною декількох спалахів коронавірусу на підприємствах.За даними видання Tagesschau, розслідування ведеться щодо десяти основних підозрюваних у віці від 41 до 56 років. Серед них вісім чоловіків і дві жінки. Йдеться про звинувачення в злочинній і комерційній контрабанді та підробці документів. Під час обшуків були конфісковані цінності на суму 1,5 мільйона євро.Дві компанії звинувачуються в тому, що вони привозили до Німеччини робітників з підробленими документами. Вони організовували проживання та транспорт, а натомість за ці послуги отримували частину заробітної плати робітників.

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