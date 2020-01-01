Відомий боксер балотуватиметься у мери Вінниці від «Опозиційної платформи»
Сьогодні, 07:35
Колишній український боксер-професіонал, чемпіон Європи та бронзовий призер чемпіонату світу в любителях В'ячеслав Узєлков балотується в мери Вінниці від "Опозиційної платформи - За життя".
Про це Узєлков повідомив на своїй сторінці в Instagram, - УНІАН.
"Мені дуже приємно бути у складі такої сильної команди, яка зробить наше місто кращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці. Мені шкода, що тільки центральні вулиці виглядають показово пристойно, а у віддалених районах - безліч проблем", - зазначив Узєлков.
Він висловив упевненість, що йому вдасться навести порядок:
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"Повірте, я зайду в кожен кабінет в міськраді і наведу там порядок. Зроблю все, щоб Вінниця була прикладом для всієї України".
"Я чесний, завжди тримаю слово, і хочу, щоб все місто стало таким. Ми маємо невичерпний потенціал, прекрасних людей, і ми стовідсотково зможемо поставити кожен камінчик в місті на своє місце", - додав Узєлков.
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Про це Узєлков повідомив на своїй сторінці в Instagram, - УНІАН.
"Мені дуже приємно бути у складі такої сильної команди, яка зробить наше місто кращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці. Мені шкода, що тільки центральні вулиці виглядають показово пристойно, а у віддалених районах - безліч проблем", - зазначив Узєлков.
Він висловив упевненість, що йому вдасться навести порядок:
Читайте такожЧинна легенда боксу Пак'яо балотуватиметься на пост президента країни
"Повірте, я зайду в кожен кабінет в міськраді і наведу там порядок. Зроблю все, щоб Вінниця була прикладом для всієї України".
"Я чесний, завжди тримаю слово, і хочу, щоб все місто стало таким. Ми маємо невичерпний потенціал, прекрасних людей, і ми стовідсотково зможемо поставити кожен камінчик в місті на своє місце", - додав Узєлков.
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