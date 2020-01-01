Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00
с. Шистів, вул. Садова
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-343 09:00-16:00 Смт.Сенкевичівка вул.Лесі Українки.
2 КТП491 Л1 с Волиця Дружкопідьська 09:00-16:00 СВК "Журавники" бригада
с. В. Дружкопільська
3 Пл-0.4 ктп-288с Жабче 09:00-16:00 Жабченська сільська рада Башня "с. Жабче:
вул. Берегова"
4 КТП-24 с Ощів 09:00-16:00 ТзОВ "Волинь Нова" Бригада
Школа
Башня
Клуб
ФАП "с. Ощів:
вул. Шкільна,
вул. Шеченка"
"с. Ощів:
вул. Молодіжна,
вул. Лесі Українки"
Іваничівський район
1 Л-55-05 9:30 – 16:30 Тзов Скай м.Нововолинськ, Школа с.Морозовичі,
ФОП Гаць С.В
ФОП Куртий О.В.
ФО ТКАЧУК Н.І. с.Шахтарське, с.Морозовичі вул.Прикордонна, вул.Шевченка, вул.Шкільна вул.Учительська і прилеглі
с.Морозовичі-Русовичі, м.Нововолинськ (КТП-256)
2. КТП-10 Л1 9:30 – 16:00 с.Долинка вул.Долинка і прилеглі
3. КТП-152 10:00 – 16:00 с.Тишковичі - ферма
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-135 09:00-16:00 Пожежна частина м. Камінь- Каширський, вул. Неродів, пров. Польовий.
Ківерцівський район
1. 9:00-16:00
с. Сильне
вул. Сільська
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-357 9:00-16:00
МУлабор.дослідж.ДУ"ВОЛЦ Держсанепідслужби України" м.Ківерці
вул.Жовтнева,33,
вул.Паркова, буд.11-23(непарні),вул.Жовтнева,буд.1-34,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 9:00-16:00
Цуманська районна лікарня №3- амбулаторія с. Миловиця
вул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14а
вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12)
вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-16:00
ФОП Джам Микола Петрович- магазин
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- магазин
ФОП Алексюк Катерина Петрівна- салон м.Ківерці
вул.Ціолковського,буд.1-15,16,
вул.Ломоносова,буд.1-13,
пров.Миру,1-16,
вул.Паркова,43а
вул.Паркова,
вул.Паркова,35,
вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),
вул.Дорошенка,буд.1-4,
пров.Дорошенка,буд.1-16,
вул.Міцкевича,буд.1-22,24,26,28,30,32
5 ПЛ-10 кВ Л 70-04 9:00-16:00
Ківерцівське міське споживче товариство- магазин
Ківерцівське міське ВУЖКГ- світлофор
ФОП Кирилюк Лідія Євдокимівна- магазин
ФОП Балаєскул Інна Андріївна- магазин
ФОП Медведь Валерій Володимирович- торговий кіоск
ФОП Чигрин Василь Якович- торговий кіоск
ФОП Чайка Павло Володимирович- торговий кіоск
ФОП Хвірук Віктор Володимирович- ремонтна майстерня
ФОП Гобод Сергій Анатолійович- ремонтна майстерня
ФОП Устимчук Валерій Васильович- шиномонтаж
ФОП Сорока Павло Михайлович- автомайстерня
ФОП Рекс Микола Степанович- автомайстерня
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ- газове господарство
Ківерцівське міське ВУЖКГ- приміщення
ФОП Чайка Павло Володимирович- ковбасний цех
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини- ветлікарня
Ківерцівське міське ВУЖКГ- столярна майстерня
Волинське управління ЗАТ `Електро`- приміщення
ТзОВ "Ківерціметал"- склад
Домбровська Зінаїда Олексіївна- приміщення
УДП `Укрінтеравтосервіс`- виробнича база, заправка
ВАТ "Ківерцівське АТП 10765"- виробнича база
ПП "Саді"- автостоянка М. Ківерці
Вул. Чкалова
вул.Чкалова,буд.28-48
вул.Чкалова,буд.1-27,29-57
вул.Матросова,9
вул.Чкалова,буд.54
вул.Комунальна
вул.Лермонтова,9
вул.Вишневецького
вул.Залізнична,буд.2,3,5,70,вул.Вишневецького,буд.1-18,вул.Лермонтова,буд.1-58,вул.Київська,буд.90-93
вул.Київська,буд.87,88,89,вул.Б.Хмельницького,1-26,27,29,31
вул.Б.Хмельницького
вул.Чкалова,буд.61
вул.Вишневецького,3а
вул.Ів.Франка,50,52
вул.Ів.Франка,29-51/непарні/,30-54/парні/,вул.Комунальна,9
вул..Комунальна,3,4,6,8,10,вул.Щорса,23-56
вул.Комунальна,14
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №594
9:00-17:00 ФОП Солодуха В.Л
смт.Люблинець, вул..Лисенка,1
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №28
9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
Голобське споживче товариство
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради с.Майдан
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-111 9:00-15:45 ФОП Татарин магазин,адмінбудівля с.рада С.Заячиці вул.Колгоспна,Польова
2. Частково ПЛ-10кВ 23-03 від ЛР-40 11:00-15:00 Школа,ФОП Подаш,АТС,ФГ Курбай
c.Колпитів частково
вул.Нова, Садова,Польова,І.Франка,Молодіжна
3 КТП-97 9:00-16:00
Школа,ФОП Подаш магазин,АТС c.Колпитів частково вул.Нова,Садова
місто Луцьк
1. 09:00-16:00
Магазин по вул. Зарічна, 37
Мисливсько-рибальський центр
Виробниче приміщенні по вул. Шевченка 22
Гаражи
П-ць Кречковський
П-ць Бренич
ОК «Срібна долина» вул. Зарічна
вул. Нижній Проїзд
вул. Новочерчицька
вул. Милушська
вул. Нижня
вул. Тиха
пров. Тихий
вул. Вереснева
вул. Поліська
вул. Зарічна
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00 -17 00
Лісгосп Гараж.Спорт Школа Військомат
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна
ФОП Зламанюк Марія Юріївна
Любомль вул. Хлібна Польова Незалежности 1 Травня
2 ПЛ 10 кВ Л 26-07від ЛР 338 до КР 30 10 00 -17 00 М/П с.Затишшя Клуб с.Затишшя Магазин Шацьке Районне споживче товариство с.Затишшя ФОП Стаднік Андрій Олександрович Школа с.Затишшя Державна екологічна інспекція у Волинській обл. Державна фітосанітарна інспекція Волинської обл. Львів.рег.служ.держ.ветерин.-сан.контр.та нагляду ПАТ"Райффайзен Банк Аваль"Ягодинська митниця Міндоходів ЗАТ СК "Галицька" сЗатишшя.Частково Піща
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-2,Л-4,Л-5
ТП-121 09:00-17:00 М-н Пані,Мальва,Аромафіт,Петрович,ательє,стоматолог,пошта
№1,м-н Фортуна. М.Нововолинськ
Вул. Маяковського 17,21
Гагаріна 3,5,7
Грушевського,6
Небесної Сотні 10,12,14,16
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 ТП-26 09:00-17:00
Кредобанк б.Шевченка 10 Конашук Григорій Михайлович
Креді Агріколь банк б.Шевченка 8 Шень Ольга Григорівна
аптека Вестфарм б.Шевченка 8 Рибак Олександр Анатольович
бар Європейський б.Шевченка 10 Карпусь Тетьяна Володимирівна
м-н Атлант б.Шевченка 8 Драч Руслан Васильович
м-н Бульвар б.Шевченка 10 Дорощук ВасильВолодимирович
м-н Гамма пр.Дружби 25 Троць Олександр Мефодійович
м-н Дім,сад,город вул.Піонерська 1 Івасів Велентина Володимирівна
м-н Єва б.Шевченка 10 Замрій Василь Миронович
м-н Квадрат пр.Дружби 25 Власюк Оксана Володимирівна
м-н Лідер пр.Дружби 25 Золотько Олександр Сергійович
перукарня Катрін б.Шевченка 8 Рибак Олена Василівна
м-н Ок б.Шевченка 8 Савка Тетьяна Яківна
м-н Шанс пр.Дружби 23 Золотавіна Любов Миколаївна
РАЦСпр.Дружби 23 Савік Людмила Вікторівна
м-н Репортер
піцерія Фелічіта
кіоск Форнеті
М.Нововолинськ
б.Шевченка 8,10
вул.піонерська 1,3
пр.Дружби 23,25
3. ПЛ-0.4кВ Л-5
КТП-93 09:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул.Заводська.
4 КТП-256 09:00-17:00 М.Нововолинськ:вул.Тиха
С.Шахтарське.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..
10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)
11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-8
12:00-15:30
Суд, друкарня, редакція газети «Народне слово», ФОП Нагорна Н.А.- магазин, аптека «Волиньфарм» смт.Турійськ вул.Солодова, вул.Сагайдачного
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 -17:00
с. Шистів, вул. Садова
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-343 09:00-16:00 Смт.Сенкевичівка вул.Лесі Українки.
2 КТП491 Л1 с Волиця Дружкопідьська 09:00-16:00 СВК "Журавники" бригада
с. В. Дружкопільська
3 Пл-0.4 ктп-288с Жабче 09:00-16:00 Жабченська сільська рада Башня "с. Жабче:
вул. Берегова"
4 КТП-24 с Ощів 09:00-16:00 ТзОВ "Волинь Нова" Бригада
Школа
Башня
Клуб
ФАП "с. Ощів:
вул. Шкільна,
вул. Шеченка"
"с. Ощів:
вул. Молодіжна,
вул. Лесі Українки"
Іваничівський район
1 Л-55-05 9:30 – 16:30 Тзов Скай м.Нововолинськ, Школа с.Морозовичі,
ФОП Гаць С.В
ФОП Куртий О.В.
ФО ТКАЧУК Н.І. с.Шахтарське, с.Морозовичі вул.Прикордонна, вул.Шевченка, вул.Шкільна вул.Учительська і прилеглі
с.Морозовичі-Русовичі, м.Нововолинськ (КТП-256)
2. КТП-10 Л1 9:30 – 16:00 с.Долинка вул.Долинка і прилеглі
3. КТП-152 10:00 – 16:00 с.Тишковичі - ферма
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-135 09:00-16:00 Пожежна частина м. Камінь- Каширський, вул. Неродів, пров. Польовий.
Ківерцівський район
1. 9:00-16:00
с. Сильне
вул. Сільська
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-357 9:00-16:00
МУлабор.дослідж.ДУ"ВОЛЦ Держсанепідслужби України" м.Ківерці
вул.Жовтнева,33,
вул.Паркова, буд.11-23(непарні),вул.Жовтнева,буд.1-34,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 9:00-16:00
Цуманська районна лікарня №3- амбулаторія с. Миловиця
вул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14а
вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12)
вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-16:00
ФОП Джам Микола Петрович- магазин
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- магазин
ФОП Алексюк Катерина Петрівна- салон м.Ківерці
вул.Ціолковського,буд.1-15,16,
вул.Ломоносова,буд.1-13,
пров.Миру,1-16,
вул.Паркова,43а
вул.Паркова,
вул.Паркова,35,
вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),
вул.Дорошенка,буд.1-4,
пров.Дорошенка,буд.1-16,
вул.Міцкевича,буд.1-22,24,26,28,30,32
5 ПЛ-10 кВ Л 70-04 9:00-16:00
Ківерцівське міське споживче товариство- магазин
Ківерцівське міське ВУЖКГ- світлофор
ФОП Кирилюк Лідія Євдокимівна- магазин
ФОП Балаєскул Інна Андріївна- магазин
ФОП Медведь Валерій Володимирович- торговий кіоск
ФОП Чигрин Василь Якович- торговий кіоск
ФОП Чайка Павло Володимирович- торговий кіоск
ФОП Хвірук Віктор Володимирович- ремонтна майстерня
ФОП Гобод Сергій Анатолійович- ремонтна майстерня
ФОП Устимчук Валерій Васильович- шиномонтаж
ФОП Сорока Павло Михайлович- автомайстерня
ФОП Рекс Микола Степанович- автомайстерня
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ- газове господарство
Ківерцівське міське ВУЖКГ- приміщення
ФОП Чайка Павло Володимирович- ковбасний цех
Ків.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини- ветлікарня
Ківерцівське міське ВУЖКГ- столярна майстерня
Волинське управління ЗАТ `Електро`- приміщення
ТзОВ "Ківерціметал"- склад
Домбровська Зінаїда Олексіївна- приміщення
УДП `Укрінтеравтосервіс`- виробнича база, заправка
ВАТ "Ківерцівське АТП 10765"- виробнича база
ПП "Саді"- автостоянка М. Ківерці
Вул. Чкалова
вул.Чкалова,буд.28-48
вул.Чкалова,буд.1-27,29-57
вул.Матросова,9
вул.Чкалова,буд.54
вул.Комунальна
вул.Лермонтова,9
вул.Вишневецького
вул.Залізнична,буд.2,3,5,70,вул.Вишневецького,буд.1-18,вул.Лермонтова,буд.1-58,вул.Київська,буд.90-93
вул.Київська,буд.87,88,89,вул.Б.Хмельницького,1-26,27,29,31
вул.Б.Хмельницького
вул.Чкалова,буд.61
вул.Вишневецького,3а
вул.Ів.Франка,50,52
вул.Ів.Франка,29-51/непарні/,30-54/парні/,вул.Комунальна,9
вул..Комунальна,3,4,6,8,10,вул.Щорса,23-56
вул.Комунальна,14
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №594
9:00-17:00 ФОП Солодуха В.Л
смт.Люблинець, вул..Лисенка,1
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №28
9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
Голобське споживче товариство
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради с.Майдан
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-111 9:00-15:45 ФОП Татарин магазин,адмінбудівля с.рада С.Заячиці вул.Колгоспна,Польова
2. Частково ПЛ-10кВ 23-03 від ЛР-40 11:00-15:00 Школа,ФОП Подаш,АТС,ФГ Курбай
c.Колпитів частково
вул.Нова, Садова,Польова,І.Франка,Молодіжна
3 КТП-97 9:00-16:00
Школа,ФОП Подаш магазин,АТС c.Колпитів частково вул.Нова,Садова
місто Луцьк
1. 09:00-16:00
Магазин по вул. Зарічна, 37
Мисливсько-рибальський центр
Виробниче приміщенні по вул. Шевченка 22
Гаражи
П-ць Кречковський
П-ць Бренич
ОК «Срібна долина» вул. Зарічна
вул. Нижній Проїзд
вул. Новочерчицька
вул. Милушська
вул. Нижня
вул. Тиха
пров. Тихий
вул. Вереснева
вул. Поліська
вул. Зарічна
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00 -17 00
Лісгосп Гараж.Спорт Школа Військомат
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна
ФОП Зламанюк Марія Юріївна
Любомль вул. Хлібна Польова Незалежности 1 Травня
2 ПЛ 10 кВ Л 26-07від ЛР 338 до КР 30 10 00 -17 00 М/П с.Затишшя Клуб с.Затишшя Магазин Шацьке Районне споживче товариство с.Затишшя ФОП Стаднік Андрій Олександрович Школа с.Затишшя Державна екологічна інспекція у Волинській обл. Державна фітосанітарна інспекція Волинської обл. Львів.рег.служ.держ.ветерин.-сан.контр.та нагляду ПАТ"Райффайзен Банк Аваль"Ягодинська митниця Міндоходів ЗАТ СК "Галицька" сЗатишшя.Частково Піща
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-2,Л-4,Л-5
ТП-121 09:00-17:00 М-н Пані,Мальва,Аромафіт,Петрович,ательє,стоматолог,пошта
№1,м-н Фортуна. М.Нововолинськ
Вул. Маяковського 17,21
Гагаріна 3,5,7
Грушевського,6
Небесної Сотні 10,12,14,16
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 ТП-26 09:00-17:00
Кредобанк б.Шевченка 10 Конашук Григорій Михайлович
Креді Агріколь банк б.Шевченка 8 Шень Ольга Григорівна
аптека Вестфарм б.Шевченка 8 Рибак Олександр Анатольович
бар Європейський б.Шевченка 10 Карпусь Тетьяна Володимирівна
м-н Атлант б.Шевченка 8 Драч Руслан Васильович
м-н Бульвар б.Шевченка 10 Дорощук ВасильВолодимирович
м-н Гамма пр.Дружби 25 Троць Олександр Мефодійович
м-н Дім,сад,город вул.Піонерська 1 Івасів Велентина Володимирівна
м-н Єва б.Шевченка 10 Замрій Василь Миронович
м-н Квадрат пр.Дружби 25 Власюк Оксана Володимирівна
м-н Лідер пр.Дружби 25 Золотько Олександр Сергійович
перукарня Катрін б.Шевченка 8 Рибак Олена Василівна
м-н Ок б.Шевченка 8 Савка Тетьяна Яківна
м-н Шанс пр.Дружби 23 Золотавіна Любов Миколаївна
РАЦСпр.Дружби 23 Савік Людмила Вікторівна
м-н Репортер
піцерія Фелічіта
кіоск Форнеті
М.Нововолинськ
б.Шевченка 8,10
вул.піонерська 1,3
пр.Дружби 23,25
3. ПЛ-0.4кВ Л-5
КТП-93 09:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул.Заводська.
4 КТП-256 09:00-17:00 М.Нововолинськ:вул.Тиха
С.Шахтарське.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..
10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)
11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-8
12:00-15:30
Суд, друкарня, редакція газети «Народне слово», ФОП Нагорна Н.А.- магазин, аптека «Волиньфарм» смт.Турійськ вул.Солодова, вул.Сагайдачного
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