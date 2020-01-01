Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 -17:00с. Шистів, вул. Садова1 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-343 09:00-16:00 Смт.Сенкевичівка вул.Лесі Українки.2 КТП491 Л1 с Волиця Дружкопідьська 09:00-16:00 СВК "Журавники" бригадас. В. Дружкопільська3 Пл-0.4 ктп-288с Жабче 09:00-16:00 Жабченська сільська рада Башня "с. Жабче:вул. Берегова"4 КТП-24 с Ощів 09:00-16:00 ТзОВ "Волинь Нова" БригадаШколаБашняКлубФАП "с. Ощів:вул. Шкільна,вул. Шеченка""с. Ощів:вул. Молодіжна,вул. Лесі Українки"1 Л-55-05 9:30 – 16:30 Тзов Скай м.Нововолинськ, Школа с.Морозовичі,ФОП Гаць С.ВФОП Куртий О.В.ФО ТКАЧУК Н.І. с.Шахтарське, с.Морозовичі вул.Прикордонна, вул.Шевченка, вул.Шкільна вул.Учительська і прилегліс.Морозовичі-Русовичі, м.Нововолинськ (КТП-256)2. КТП-10 Л1 9:30 – 16:00 с.Долинка вул.Долинка і прилеглі3. КТП-152 10:00 – 16:00 с.Тишковичі - ферма1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-135 09:00-16:00 Пожежна частина м. Камінь- Каширський, вул. Неродів, пров. Польовий.1. 9:00-16:00с. Сильневул. Сільська2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-357 9:00-16:00МУлабор.дослідж.ДУ"ВОЛЦ Держсанепідслужби України" м.Ківерцівул.Жовтнева,33,вул.Паркова, буд.11-23(непарні),вул.Жовтнева,буд.1-34,3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-332 9:00-16:00Цуманська районна лікарня №3- амбулаторія с. Миловицявул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14авул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12)вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-16:00ФОП Джам Микола Петрович- магазинФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- магазинФОП Алексюк Катерина Петрівна- салон м.Ківерцівул.Ціолковського,буд.1-15,16,вул.Ломоносова,буд.1-13,пров.Миру,1-16,вул.Паркова,43авул.Паркова,вул.Паркова,35,вул.Паркова,буд.14,25-45(непарні),вул.Дорошенка,буд.1-4,пров.Дорошенка,буд.1-16,вул.Міцкевича,буд.1-22,24,26,28,30,325 ПЛ-10 кВ Л 70-04 9:00-16:00Ківерцівське міське споживче товариство- магазинКіверцівське міське ВУЖКГ- світлофорФОП Кирилюк Лідія Євдокимівна- магазинФОП Балаєскул Інна Андріївна- магазинФОП Медведь Валерій Володимирович- торговий кіоскФОП Чигрин Василь Якович- торговий кіоскФОП Чайка Павло Володимирович- торговий кіоскФОП Хвірук Віктор Володимирович- ремонтна майстерняФОП Гобод Сергій Анатолійович- ремонтна майстерняФОП Устимчук Валерій Васильович- шиномонтажФОП Сорока Павло Михайлович- автомайстерняФОП Рекс Микола Степанович- автомайстерняПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ- газове господарствоКіверцівське міське ВУЖКГ- приміщенняФОП Чайка Павло Володимирович- ковбасний цехКів.рай.держ. лікарня ветеринарної медицини- ветлікарняКіверцівське міське ВУЖКГ- столярна майстерняВолинське управління ЗАТ `Електро`- приміщенняТзОВ "Ківерціметал"- складДомбровська Зінаїда Олексіївна- приміщенняУДП `Укрінтеравтосервіс`- виробнича база, заправкаВАТ "Ківерцівське АТП 10765"- виробнича базаПП "Саді"- автостоянка М. КіверціВул. Чкаловавул.Чкалова,буд.28-48вул.Чкалова,буд.1-27,29-57вул.Матросова,9вул.Чкалова,буд.54вул.Комунальнавул.Лермонтова,9вул.Вишневецькоговул.Залізнична,буд.2,3,5,70,вул.Вишневецького,буд.1-18,вул.Лермонтова,буд.1-58,вул.Київська,буд.90-93вул.Київська,буд.87,88,89,вул.Б.Хмельницького,1-26,27,29,31вул.Б.Хмельницькоговул.Чкалова,буд.61вул.Вишневецького,3авул.Ів.Франка,50,52вул.Ів.Франка,29-51/непарні/,30-54/парні/,вул.Комунальна,9вул..Комунальна,3,4,6,8,10,вул.Щорса,23-56вул.Комунальна,141. ПЛ-0,4кВ від КТП №5949:00-17:00 ФОП Солодуха В.Лсмт.Люблинець, вул..Лисенка,12. ПЛ-0,4кВ від КТП №289:00-17:00 Голобська селищна радаКовельське МТМОГолобське споживче товариствоВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної ради с.Майдан1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-111 9:00-15:45 ФОП Татарин магазин,адмінбудівля с.рада С.Заячиці вул.Колгоспна,Польова2. Частково ПЛ-10кВ 23-03 від ЛР-40 11:00-15:00 Школа,ФОП Подаш,АТС,ФГ Курбайc.Колпитів часткововул.Нова, Садова,Польова,І.Франка,Молодіжна3 КТП-97 9:00-16:00Школа,ФОП Подаш магазин,АТС c.Колпитів частково вул.Нова,Садова1. 09:00-16:00Магазин по вул. Зарічна, 37Мисливсько-рибальський центрВиробниче приміщенні по вул. Шевченка 22ГаражиП-ць КречковськийП-ць БреничОК «Срібна долина» вул. Зарічнавул. Нижній Проїздвул. Новочерчицькавул. Милушськавул. Нижнявул. Тихапров. Тихийвул. Вересневавул. Поліськавул. ЗарічнаВимкнень споживачів не заплановано1. 10 00 -17 00Лісгосп Гараж.Спорт Школа ВійськоматФОП Гаврилюк Валентина ВолодимирівнаФОП Зламанюк Марія ЮріївнаЛюбомль вул. Хлібна Польова Незалежности 1 Травня2 ПЛ 10 кВ Л 26-07від ЛР 338 до КР 30 10 00 -17 00 М/П с.Затишшя Клуб с.Затишшя Магазин Шацьке Районне споживче товариство с.Затишшя ФОП Стаднік Андрій Олександрович Школа с.Затишшя Державна екологічна інспекція у Волинській обл. Державна фітосанітарна інспекція Волинської обл. Львів.рег.служ.держ.ветерин.-сан.контр.та нагляду ПАТ"Райффайзен Банк Аваль"Ягодинська митниця Міндоходів ЗАТ СК "Галицька" сЗатишшя.Частково ПіщаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4кВ Л-2,Л-4,Л-5ТП-121 09:00-17:00 М-н Пані,Мальва,Аромафіт,Петрович,ательє,стоматолог,пошта№1,м-н Фортуна. М.НововолинськВул. Маяковського 17,21Гагаріна 3,5,7Грушевського,6Небесної Сотні 10,12,14,162. ПЛ-0.4кВ Л-2 ТП-26 09:00-17:00Кредобанк б.Шевченка 10 Конашук Григорій МихайловичКреді Агріколь банк б.Шевченка 8 Шень Ольга Григорівнааптека Вестфарм б.Шевченка 8 Рибак Олександр Анатольовичбар Європейський б.Шевченка 10 Карпусь Тетьяна Володимирівнам-н Атлант б.Шевченка 8 Драч Руслан Васильовичм-н Бульвар б.Шевченка 10 Дорощук ВасильВолодимировичм-н Гамма пр.Дружби 25 Троць Олександр Мефодійовичм-н Дім,сад,город вул.Піонерська 1 Івасів Велентина Володимирівнам-н Єва б.Шевченка 10 Замрій Василь Мироновичм-н Квадрат пр.Дружби 25 Власюк Оксана Володимирівнам-н Лідер пр.Дружби 25 Золотько Олександр Сергійовичперукарня Катрін б.Шевченка 8 Рибак Олена Василівнам-н Ок б.Шевченка 8 Савка Тетьяна Яківнам-н Шанс пр.Дружби 23 Золотавіна Любов МиколаївнаРАЦСпр.Дружби 23 Савік Людмила Вікторівнам-н Репортерпіцерія Фелічітакіоск ФорнетіМ.Нововолинськб.Шевченка 8,10вул.піонерська 1,3пр.Дружби 23,253. ПЛ-0.4кВ Л-5КТП-93 09:00-17:00 М.НововолинськВул.Заводська.4 КТП-256 09:00-17:00 М.Нововолинськ:вул.ТихаС.Шахтарське.Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВЗТП-199 Л-812:00-15:30Суд, друкарня, редакція газети «Народне слово», ФОП Нагорна Н.А.- магазин, аптека «Волиньфарм» смт.Турійськ вул.Солодова, вул.Сагайдачного