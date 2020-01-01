Лікарі розповіли, як пандемія вплинула на рівень вакцинації серед дорослих та дітей на Волині. ВІДЕО





Про це розповіла в програмі "Сьогодні. Головне" на Леся Іванишин.



Зі слів лікарки, низький рівень охоплення щепленнями медики почали спостерігати ще на початку року. Чимало волинян посунули календар вакцинації через епідемію коронавірусу.



"На початку пандемії було досить мало знань про саме захворювання. Але вже після позиції міжнародних організацій ми бачили зростання рівня охоплення щепленнями в травні й по сьогоднішній день", - каже медик.



В серпні, перед початком нового навчального року лікарі зафіксували значне зростання рівня охоплення щепленнями.



"Потрібно розуміти, що ми перші 3-4 місяці втратили. І потрібно зараз надолужувати вакцинацію", - каже Леся Іванишина.



"На Волині рівень вакцинації дітей до року нині майже 50%. Ревакцинація серед дорослих менша: по Україні 28%, у нас 24,1%. В принципі, у нас не катастрофічна ситуація",- розповіла керівниця управління здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук.



Медичка каже, що останні роки серед волинян не фіксували захворювання на дифтерію.



Педіатр Луцької міської дитячої поліклініки Ірини Поручнік каже, що із 951 пацієнів на її дільниці 10% дітей не мають усіх необхідних щеплень. Батьків часто доводиться переконувати у необхідності вакцинації.



"Є різні релігійні якісь поняття, бояться, надивляться відео. Розповсюджують диски антивакцинальні, вони нічим не підтверджені їхні боязні про вакцинацію", - розповідає лікарка.



У Луцькій міській дитячій поліклініці отримати щеплення можна після огляду сімейного лікаря та за попереднім записом. Від дифтерії, кашлюка, правця використовують вакцину індійського виробника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через пандемію коронавірусу на Волині знизився рівень вакцинації серед дорослих та дітей. Максимально низькою вона була у квітні.Про це розповіла в програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному лікарка відділення імунопрофілактики обласного центру громадського здоров'яЗі слів лікарки, низький рівень охоплення щепленнями медики почали спостерігати ще на початку року. Чимало волинян посунули календар вакцинації через епідемію коронавірусу."На початку пандемії було досить мало знань про саме захворювання. Але вже після позиції міжнародних організацій ми бачили зростання рівня охоплення щепленнями в травні й по сьогоднішній день", - каже медик.В серпні, перед початком нового навчального року лікарі зафіксували значне зростання рівня охоплення щепленнями."Потрібно розуміти, що ми перші 3-4 місяці втратили. І потрібно зараз надолужувати вакцинацію", - каже Леся Іванишина."На Волині рівень вакцинації дітей до року нині майже 50%. Ревакцинація серед дорослих менша: по Україні 28%, у нас 24,1%. В принципі, у нас не катастрофічна ситуація",- розповіла керівниця управління здоров'я облдержадміністраціїМедичка каже, що останні роки серед волинян не фіксували захворювання на дифтерію.Педіатр Луцької міської дитячої поліклініки Ікаже, що із 951 пацієнів на її дільниці 10% дітей не мають усіх необхідних щеплень. Батьків часто доводиться переконувати у необхідності вакцинації."Є різні релігійні якісь поняття, бояться, надивляться відео. Розповсюджують диски антивакцинальні, вони нічим не підтверджені їхні боязні про вакцинацію", - розповідає лікарка.У Луцькій міській дитячій поліклініці отримати щеплення можна після огляду сімейного лікаря та за попереднім записом. Від дифтерії, кашлюка, правця використовують вакцину індійського виробника.

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