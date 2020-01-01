Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої згорів будинок
Сьогодні, 18:08
Пожежа, яка трапилась 23-го вересня в Іваничах, завдала чималої шкоди та збитків одній із родин. Усіх небайдужих просять про допомогу.
Нагадаємо, на вулиці Механізаторів загорівся цегляний будинок барачного типу. Як зазначили рятувальники, причина пожежі – коротке замикання електромережі, - пише Буг.
Вогонь знищив дах та перекриття по всій площі, речі домашнього вжитку, пошкодив внутрішнє оздоблення кімнат.
Як зазначила постраждала Ольга Кравець, вогонь майже повністю знищив дах будинку. І його потрібно терміново перекривати, адже невідомо, яка в подальшому буде погода.
«Треба якнайшвидше перекрити хату, адже, якщо будуть дощі, то може її ще й затопити», – зауважила Оля.
Серйозні збитки спричинило не лише полум’я. Під час його гасіння ще й затопило стелю і стіни. Щоб привести будинок у житловий стан, потрібні чималі кошти. Тому друзі молодої сім’ї кинули клич про допомогу. І просять відгукнутися усіх небайдужих.
«Дорогі друзі! Біда раптово постукала у двері нашої хорошої подруги Олі Кравець. Звертаємося до всіх небайдужих з проханням допомогти цій родині. Дуже шкода молоду сім’ю, яка виховує п’ятирічну донечку.
Нехай сторицею повернеться кожному, хто підтримає у нелегку хвилину», – зазначила подруга сім’ї Вікторія Будник.
Номер картки – 4149 4971 0042 3450 Кравець Ольга Павлівна.
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Нагадаємо, на вулиці Механізаторів загорівся цегляний будинок барачного типу. Як зазначили рятувальники, причина пожежі – коротке замикання електромережі, - пише Буг.
Вогонь знищив дах та перекриття по всій площі, речі домашнього вжитку, пошкодив внутрішнє оздоблення кімнат.
Як зазначила постраждала Ольга Кравець, вогонь майже повністю знищив дах будинку. І його потрібно терміново перекривати, адже невідомо, яка в подальшому буде погода.
«Треба якнайшвидше перекрити хату, адже, якщо будуть дощі, то може її ще й затопити», – зауважила Оля.
Серйозні збитки спричинило не лише полум’я. Під час його гасіння ще й затопило стелю і стіни. Щоб привести будинок у житловий стан, потрібні чималі кошти. Тому друзі молодої сім’ї кинули клич про допомогу. І просять відгукнутися усіх небайдужих.
«Дорогі друзі! Біда раптово постукала у двері нашої хорошої подруги Олі Кравець. Звертаємося до всіх небайдужих з проханням допомогти цій родині. Дуже шкода молоду сім’ю, яка виховує п’ятирічну донечку.
Нехай сторицею повернеться кожному, хто підтримає у нелегку хвилину», – зазначила подруга сім’ї Вікторія Будник.
Номер картки – 4149 4971 0042 3450 Кравець Ольга Павлівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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