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Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої згорів будинок

Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої згорів будинок
Пожежа, яка трапилась 23-го вересня в Іваничах, завдала чималої шкоди та збитків одній із родин. Усіх небайдужих просять про допомогу.

Нагадаємо, на вулиці Механізаторів загорівся цегляний будинок барачного типу. Як зазначили рятувальники, причина пожежі – коротке замикання електромережі, - пише Буг.

Вогонь знищив дах та перекриття по всій площі, речі домашнього вжитку, пошкодив внутрішнє оздоблення кімнат.

Як зазначила постраждала Ольга Кравець, вогонь майже повністю знищив дах будинку. І його потрібно терміново перекривати, адже невідомо, яка в подальшому буде погода.

«Треба якнайшвидше перекрити хату, адже, якщо будуть дощі, то може її ще й затопити», – зауважила Оля.

Серйозні збитки спричинило не лише полум’я. Під час його гасіння ще й затопило стелю і стіни. Щоб привести будинок у житловий стан, потрібні чималі кошти. Тому друзі молодої сім’ї кинули клич про допомогу. І просять відгукнутися усіх небайдужих.

«Дорогі друзі! Біда раптово постукала у двері нашої хорошої подруги Олі Кравець. Звертаємося до всіх небайдужих з проханням допомогти цій родині. Дуже шкода молоду сім’ю, яка виховує п’ятирічну донечку.
Нехай сторицею повернеться кожному, хто підтримає у нелегку хвилину», – зазначила подруга сім’ї Вікторія Будник.

Номер картки – 4149 4971 0042 3450 Кравець Ольга Павлівна.
Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої згорів будинок
Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої згорів будинок
Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої згорів будинок
Небайдужих просять допомогти cім'ї з Волині, у якої згорів будинок

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Теги: пожежа, Іваничі, збитки, допомога
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