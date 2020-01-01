У луцькому пологовому будинку з`явився сучасний апарат УЗД. ФОТО

У Луцькому клінічному пологовому будинку з`явився новий і сучасний апарат ультразвукової діагностики.Про це повідомили на сторінці закладу у фейсбуці.Нещодавно наш парк УЗД апаратів поповнився приладом MyLab X7, який є новим стандартом УЗ візуалізації в стаціонарних системах HIGHT-END класу, характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями.Що дозволяє проводити якісну діагностику вад розвитку дітей, внутрішньоутробного стану плоду, використовуючи повний спектр можливостей даного апарату", - йдеться у дописі.Апарат оснащений датчиками:- вагінальним, для діагностики гінекологічних захворювань;- датчиком для обстеження молочних залоз;- щитовидної залози;- дослідження судин та ні.В комплексі з апаратом встановили виносний монітор для того, щоб пацієнти могли спостерігати за процесом дослідження, а вагітні за оглядом своєї майбутньої дитинки, і принтер для друку зображень та фотографій.