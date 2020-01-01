У луцькому пологовому будинку з`явився сучасний апарат УЗД. ФОТО
Сьогодні, 21:17
У Луцькому клінічному пологовому будинку з`явився новий і сучасний апарат ультразвукової діагностики.
Про це повідомили на сторінці закладу у фейсбуці.
Нещодавно наш парк УЗД апаратів поповнився приладом MyLab X7, який є новим стандартом УЗ візуалізації в стаціонарних системах HIGHT-END класу, характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями.
Що дозволяє проводити якісну діагностику вад розвитку дітей, внутрішньоутробного стану плоду, використовуючи повний спектр можливостей даного апарату", - йдеться у дописі.
Апарат оснащений датчиками:
- вагінальним, для діагностики гінекологічних захворювань;
- датчиком для обстеження молочних залоз;
- щитовидної залози;
- дослідження судин та ні.
В комплексі з апаратом встановили виносний монітор для того, щоб пацієнти могли спостерігати за процесом дослідження, а вагітні за оглядом своєї майбутньої дитинки, і принтер для друку зображень та фотографій.
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Про це повідомили на сторінці закладу у фейсбуці.
Нещодавно наш парк УЗД апаратів поповнився приладом MyLab X7, який є новим стандартом УЗ візуалізації в стаціонарних системах HIGHT-END класу, характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями.
Що дозволяє проводити якісну діагностику вад розвитку дітей, внутрішньоутробного стану плоду, використовуючи повний спектр можливостей даного апарату", - йдеться у дописі.
Апарат оснащений датчиками:
- вагінальним, для діагностики гінекологічних захворювань;
- датчиком для обстеження молочних залоз;
- щитовидної залози;
- дослідження судин та ні.
В комплексі з апаратом встановили виносний монітор для того, щоб пацієнти могли спостерігати за процесом дослідження, а вагітні за оглядом своєї майбутньої дитинки, і принтер для друку зображень та фотографій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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