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У луцькому пологовому будинку з`явився сучасний апарат УЗД. ФОТО

У луцькому пологовому будинку з`явився сучасний апарат УЗД. ФОТО
У Луцькому клінічному пологовому будинку з`явився новий і сучасний апарат ультразвукової діагностики.

Про це повідомили на сторінці закладу у фейсбуці.


Нещодавно наш парк УЗД апаратів поповнився приладом MyLab X7, який є новим стандартом УЗ візуалізації в стаціонарних системах HIGHT-END класу, характеризується високою швидкістю, ергономічністю, надзвичайно низьким рівнем шуму і екологічно чистими рішеннями.
Що дозволяє проводити якісну діагностику вад розвитку дітей, внутрішньоутробного стану плоду, використовуючи повний спектр можливостей даного апарату", - йдеться у дописі.

Апарат оснащений датчиками:
- вагінальним, для діагностики гінекологічних захворювань;
- датчиком для обстеження молочних залоз;
- щитовидної залози;
- дослідження судин та ні.

В комплексі з апаратом встановили виносний монітор для того, щоб пацієнти могли спостерігати за процесом дослідження, а вагітні за оглядом своєї майбутньої дитинки, і принтер для друку зображень та фотографій.

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Теги: Луцьк, медицина
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