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Курс валют у Луцьку на 28 вересня

Курс валют у Луцьку на 28 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.25, а продаж – 28.35.

Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 32.94.

Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить 7.18, продаж – 7.30.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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