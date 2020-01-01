Відоме ім'я луцького лікаря-гінеколога, який шукав клієнтів повіям з Рівненської
Сьогодні, 15:19
Лікар «Луцького клінічного пологового будинку» займався сутенерством, підшуковуючи повіям клієнтів на вулиці Рівненській. Також чоловік, окрім сутенерства, займався продажем амфетаміну.
Нині відомо, що цей лікар – Василь Стефанюк. Про це повідомляє «Перший».
Журналісти звернулися за коментарем до головного лікаря Луцького клінічного пологового будинку Михайла Токарчука. Телефоном він підтвердив, що це правда, і йдеться дійсно про лікаря-гінеколога Стефанюка Василя.
«Він написав заяву, і з сьогоднішнього дня звільнений з посади», – зазначив Михайло Токарчук.
Варто зазначити, що за даними сайту «ring.org.ua» на цього лікаря-гінеколога є ще одна справа за підбурювання шляхом умовлянь та іншим чином до давання хабара, датована 27.08.2013.
Нагадаємо, під час суду встановили, що з 29 січня до 15 квітня обвинувачений, який працює лікарем в КП «Луцький клінічний пологовий будинок», займався сутенерством. Зокрема, чоловік підшуковував повіям клієнтів на вулиці Рівненській, поблизу зупинки громадського транспорту «Берізка», а також організовував зустрічі з клієнтами у саунах та готелях. За свої послуги сутенер брав 200 гривень, натомість повії отримували по 800
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Нині відомо, що цей лікар – Василь Стефанюк. Про це повідомляє «Перший».
Журналісти звернулися за коментарем до головного лікаря Луцького клінічного пологового будинку Михайла Токарчука. Телефоном він підтвердив, що це правда, і йдеться дійсно про лікаря-гінеколога Стефанюка Василя.
«Він написав заяву, і з сьогоднішнього дня звільнений з посади», – зазначив Михайло Токарчук.
Варто зазначити, що за даними сайту «ring.org.ua» на цього лікаря-гінеколога є ще одна справа за підбурювання шляхом умовлянь та іншим чином до давання хабара, датована 27.08.2013.
Нагадаємо, під час суду встановили, що з 29 січня до 15 квітня обвинувачений, який працює лікарем в КП «Луцький клінічний пологовий будинок», займався сутенерством. Зокрема, чоловік підшуковував повіям клієнтів на вулиці Рівненській, поблизу зупинки громадського транспорту «Берізка», а також організовував зустрічі з клієнтами у саунах та готелях. За свої послуги сутенер брав 200 гривень, натомість повії отримували по 800
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