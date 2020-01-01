Відоме ім'я луцького лікаря-гінеколога, який шукав клієнтів повіям з Рівненської





Нині відомо, що цей лікар – Василь Стефанюк. Про це повідомляє



Журналісти звернулися за коментарем до головного лікаря Луцького клінічного пологового будинку Михайла Токарчука. Телефоном він підтвердив, що це правда, і йдеться дійсно про лікаря-гінеколога Стефанюка Василя.



«Він написав заяву, і з сьогоднішнього дня звільнений з посади», – зазначив Михайло Токарчук.



Варто зазначити, що за даними сайту «ring.org.ua» на цього лікаря-гінеколога є ще одна справа за підбурювання шляхом умовлянь та іншим чином до давання хабара, датована 27.08.2013.



Нагадаємо, під час суду встановили, що з 29 січня до 15 квітня обвинувачений, який працює лікарем в КП «Луцький клінічний пологовий будинок», займався сутенерством. Зокрема, чоловік підшуковував повіям клієнтів на вулиці Рівненській, поблизу зупинки громадського транспорту «Берізка», а також організовував зустрічі з клієнтами у саунах та готелях. За свої послуги сутенер брав 200 гривень, натомість повії отримували по 800

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар «Луцького клінічного пологового будинку» займався сутенерством, підшуковуючи повіям клієнтів на вулиці Рівненській. Також чоловік, окрім сутенерства, займався продажем амфетаміну.Нині відомо, що цей лікар –. Про це повідомляє «Перший» Журналісти звернулися за коментарем до головного лікаря Луцького клінічного пологового будинку. Телефоном він підтвердив, що це правда, і йдеться дійсно про лікаря-гінеколога Стефанюка Василя.«Він написав заяву, і з сьогоднішнього дня звільнений з посади», – зазначив Михайло Токарчук.Варто зазначити, що за даними сайту «ring.org.ua» на цього лікаря-гінеколога є ще одна справа за підбурювання шляхом умовлянь та іншим чином до давання хабара, датована 27.08.2013.Нагадаємо, під час суду встановили, що з 29 січня до 15 квітня обвинувачений, який працює лікарем в КП «Луцький клінічний пологовий будинок»,. Зокрема, чоловік підшуковував повіям клієнтів на вулиці Рівненській, поблизу зупинки громадського транспорту «Берізка», а також організовував зустрічі з клієнтами у саунах та готелях. За свої послуги сутенер брав 200 гривень, натомість повії отримували по 800

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