У Верховній Раді хочуть заборонити продаж електронних цигарок неповнолітнім





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За те, щоб заборонити продаж електронних сигарет українцям віком до 18 років, проголосували 272 народні обранці. Відтак, Верховна рада прийняла за основу відповідний проект закону авторства Кабінету міністрів №3628.



Закон пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. Планується заборонити і продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.



Розміри штрафів за порушення правил продажу електронних сигарет

У законі штрафом карається порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються у них.



Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням місцевої влади, як такі, де роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Також порушенням вважається і їх продаж особі, якій немає 18 років.



Порушення правил торгівлі цими товарами, в тому числі і електронними сигаретами, пропонують карати штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 - 13600 гривень).



Торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з рук хочуть карати таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу цих товарів.



Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, її чекає адмінстягнення у розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13 600 - 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про заборону продажу електронних сигарет українцям віком до 18 років.Про це повідомляє "РБК-Україна" За те, щоб заборонити продаж електронних сигарет українцям віком до 18 років, проголосували 272 народні обранці. Відтак, Верховна рада прийняла за основу відповідний проект закону авторства Кабінету міністрів №3628.Закон пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. Планується заборонити і продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.Розміри штрафів за порушення правил продажу електронних сигаретУ законі штрафом карається порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються у них.Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням місцевої влади, як такі, де роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Також порушенням вважається і їх продаж особі, якій немає 18 років.Порушення правил торгівлі цими товарами, в тому числі і електронними сигаретами, пропонують карати штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 - 13600 гривень).Торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з рук хочуть карати таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу цих товарів.Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, її чекає адмінстягнення у розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13 600 - 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі.

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