У Верховній Раді хочуть заборонити продаж електронних цигарок неповнолітнім
Сьогодні, 01:13
Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про заборону продажу електронних сигарет українцям віком до 18 років.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
За те, щоб заборонити продаж електронних сигарет українцям віком до 18 років, проголосували 272 народні обранці. Відтак, Верховна рада прийняла за основу відповідний проект закону авторства Кабінету міністрів №3628.
Закон пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. Планується заборонити і продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.
Розміри штрафів за порушення правил продажу електронних сигарет
У законі штрафом карається порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються у них.
Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням місцевої влади, як такі, де роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Також порушенням вважається і їх продаж особі, якій немає 18 років.
Порушення правил торгівлі цими товарами, в тому числі і електронними сигаретами, пропонують карати штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 - 13600 гривень).
Торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з рук хочуть карати таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу цих товарів.
Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, її чекає адмінстягнення у розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13 600 - 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі.
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Про це повідомляє "РБК-Україна".
За те, щоб заборонити продаж електронних сигарет українцям віком до 18 років, проголосували 272 народні обранці. Відтак, Верховна рада прийняла за основу відповідний проект закону авторства Кабінету міністрів №3628.
Закон пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. Планується заборонити і продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.
Розміри штрафів за порушення правил продажу електронних сигарет
У законі штрафом карається порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються у них.
Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням місцевої влади, як такі, де роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Також порушенням вважається і їх продаж особі, якій немає 18 років.
Порушення правил торгівлі цими товарами, в тому числі і електронними сигаретами, пропонують карати штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 - 13600 гривень).
Торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з рук хочуть карати таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу цих товарів.
Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, її чекає адмінстягнення у розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13 600 - 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі.
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