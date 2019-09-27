Луцькрада готова виділити кошти на оновлення тренувальної бази веслувальників

Луцька міська рада гот ова долучитися до оновлення тренувальної бази місцевих спортсменів-веслувальників.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.Ігор Поліщук побував на зустрічі з директором Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, керівником Волинської федерації каное, провідними спортсменами у веслувальному спорті області, тренерським складом та іншими активними учасниками, де обговорили перспективи та актуальні проблеми веслувального спорту в Луцьку.Темою розмови було приведення до ладу та майбутні позитивні зрушення на тренувальній базі в районі Старого міста.Радник міського голови зазначив, що базу необхідно передати з власності ФСТ "Олімп" в обласну або міську комунальну власність, для посилення позицій та збільшення фінансування веслувального спорту в місті, напрацювання перспективного бачення розвитку цього виду спорту на найближчі роки."Міська влада готова фінансово долучитися до посилення позицій веслувального спорту в місті та долучитися до виділення ресурсів на оновлення тренувальної бази, так як це було зроблено в СК «Спартак», який був придбаний у міську комунальну власність та зараз розвивається та СК «Колос», - написав Ігор Поліщук.