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Луцькрада готова виділити кошти на оновлення тренувальної бази веслувальників

Луцькрада готова виділити кошти на оновлення тренувальної бази веслувальників
Луцька міська рада гот ова долучитися до оновлення тренувальної бази місцевих спортсменів-веслувальників.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Ігор Поліщук побував на зустрічі з директором Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрієм Авраменком, керівником Волинської федерації каное Андрієм Шевчуком, провідними спортсменами у веслувальному спорті області, тренерським складом та іншими активними учасниками, де обговорили перспективи та актуальні проблеми веслувального спорту в Луцьку.

Темою розмови було приведення до ладу та майбутні позитивні зрушення на тренувальній базі в районі Старого міста.

Радник міського голови зазначив, що базу необхідно передати з власності ФСТ "Олімп" в обласну або міську комунальну власність, для посилення позицій та збільшення фінансування веслувального спорту в місті, напрацювання перспективного бачення розвитку цього виду спорту на найближчі роки.

"Міська влада готова фінансово долучитися до посилення позицій веслувального спорту в місті та долучитися до виділення ресурсів на оновлення тренувальної бази, так як це було зроблено в СК «Спартак», який був придбаний у міську комунальну власність та зараз розвивається та СК «Колос», - написав Ігор Поліщук.

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Теги: спорт, гроші, луцька міська рада
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