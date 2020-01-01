У Луцьку відбулися всеукраїнські змагання спецолімпіади з футболу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:23
У Луцьку відбулися Всеукраїнські змагання Спеціальної Олімпіади України з футболу. Учасниками змагань стали діти з інвалідністю з двох областей - Волині та Рівненщини.
Про це повідомляє "Суспільне Волині".
Учасники поділилися на 4 команди. Змагатись спершу планували на стадіоні Волинського національного університету. Через негоду зустрілися у спорткомплексі.
"Зараз ми проводимо турнір U12 для дітей до 12 років. Це команди, які роблять перші кроки. Втім, дивимося в майбутнє і хочемо, що хтось з них реалізував себе, як великі спортсмени", - розповів виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України Андрій Підварко.
Під час змагань діти брали участь у руханках та естафетах. Загалом участь у спортивній події взяло 100 людей, з них 20 - організатори, волонтери, тренери та супроводжуючі. У футбол грали 40 дітей.
З Рівного 9 учасників-футболістів на турнір привезла тренерка Оксана Ставінська: "В першу чергу для наших дітей - це гра, емоції, вони, як і звичайні діти, люблять перемагати, змагатися і це наше головне змагання. Як іти далі – покаже час і здобутки".
Торік на спецолімпіаді було 10 команд, нині у зв'язку із пандемією коронавірусу частина спортсменів не змогли приїхати. На майданчик у Луцьку вийшли 4 команди замість 6-ти. В результаті матчу переможців не визначили. Матч судді вважають товариським.
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Про це повідомляє "Суспільне Волині".
Учасники поділилися на 4 команди. Змагатись спершу планували на стадіоні Волинського національного університету. Через негоду зустрілися у спорткомплексі.
"Зараз ми проводимо турнір U12 для дітей до 12 років. Це команди, які роблять перші кроки. Втім, дивимося в майбутнє і хочемо, що хтось з них реалізував себе, як великі спортсмени", - розповів виконавчий директор Спеціальної Олімпіади України Андрій Підварко.
Під час змагань діти брали участь у руханках та естафетах. Загалом участь у спортивній події взяло 100 людей, з них 20 - організатори, волонтери, тренери та супроводжуючі. У футбол грали 40 дітей.
З Рівного 9 учасників-футболістів на турнір привезла тренерка Оксана Ставінська: "В першу чергу для наших дітей - це гра, емоції, вони, як і звичайні діти, люблять перемагати, змагатися і це наше головне змагання. Як іти далі – покаже час і здобутки".
Торік на спецолімпіаді було 10 команд, нині у зв'язку із пандемією коронавірусу частина спортсменів не змогли приїхати. На майданчик у Луцьку вийшли 4 команди замість 6-ти. В результаті матчу переможців не визначили. Матч судді вважають товариським.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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