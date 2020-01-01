На Волині розшукують безвісти зниклого 49-річного чоловіка

Корецького Петра Миколайовича, 21 червня 1971 року народження, жителя села Журавники Горохівського району.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.



Чоловік у понеділок, 28 вересня, близько 12:00 години пішов з дому та дотепер не повернувся.



Особливі прикмети: накульгує на праву ногу.



Поліція звертається із проханням до усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0974388844, 0505332482 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці встановлюють місцезнаходження, 21 червня 1971 року народження, жителя села Журавники Горохівського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Чоловік у понеділок, 28 вересня, близько 12:00 години пішов з дому та дотепер не повернувся.накульгує на праву ногу.Поліція звертається із проханням до усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів:або

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