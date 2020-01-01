Знайшли 49-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся
Сьогодні, 21:36
Правоохоронці встановили місцезнаходження 49-річного жителя села Журавники Горохівського району Корецького Петра Миколайовича.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Чоловік у понеділок, 28 вересня, близько 12:00 години пішов з дому та не повернувся.
"Чоловіка знайшли в Луцьку. Жертвою злочинних посягань не став", - прокоментували правоохоронці.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Чоловік у понеділок, 28 вересня, близько 12:00 години пішов з дому та не повернувся.
"Чоловіка знайшли в Луцьку. Жертвою злочинних посягань не став", - прокоментували правоохоронці.
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