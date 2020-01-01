Смертельна аварія на Потебні: відомо, коли Роману Бузулуку оберуть запобіжний захід

Суд, під час якого чоловіку речниці поліції Волині, який спричинив, відбудеться завтра, 2 жовтня.Про це повідомляє пресслужба Луцького міськрайонного суду.Інформують, зокрема, що до суду надійшло клопотання слідчого відділу ГУНП у Волинській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання суд розглядатиме в 11:30 в залі судового засідання № 2 на 1 поверсі в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області за адресою: вул. Конякіна, 3.Нагадаємо, учора, 30 вересня, увечері Роману Бузулукув порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Infiniti-QX50, на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем Volkswagen Passat B6.У результаті ДТПЩе одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.