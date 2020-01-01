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Смертельна аварія на Потебні: відомо, коли Роману Бузулуку оберуть запобіжний захід

Смертельна аварія на Потебні: відомо, коли Роману Бузулуку оберуть запобіжний захід
Суд, під час якого чоловіку речниці поліції Волині Ольги Бузулук Роману Бузулуку, який спричинив смертельну ДТП на вулиці Потебні у Луцьку, відбудеться завтра, 2 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Луцького міськрайонного суду.

Інформують, зокрема, що до суду надійшло клопотання слідчого відділу ГУНП у Волинській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання суд розглядатиме в 11:30 в залі судового засідання № 2 на 1 поверсі в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області за адресою: вул. Конякіна, 3.

Нагадаємо, учора, 30 вересня, увечері Роману Бузулуку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Infiniti-QX50, на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем Volkswagen Passat B6.

У результаті ДТП загинула 47-річна жінка. Ще одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.

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У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Теги: Роман Бузулук, аварія, Потебні, суд, запобіжний захід
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